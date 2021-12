https://fr.sputniknews.com/20211202/presidentielle-ciotti-et-pecresse-qualifies-pour-le-second-tour-du-congres-lr-1053764795.html

Présidentielle: Ciotti et Pécresse qualifiés pour le second tour du congrès LR

Éric Ciotti et Valérie Pécresse sont les deux candidats qualifiés pour le second tour du congrès LR. 02.12.2021, Sputnik France

Éric Ciotti et Valérie Pécresse s'affronteront pour l'investiture des Républicains à l'élection présidentielle française, a annoncé jeudi le président du parti, Christian Jacob, à l'issue du premier tour du vote électronique des adhérents de LR. Le député des Alpes-Maritimes a recueilli 25,59% des suffrages, tandis que l'ancienne ministre et présidente du conseil régional d'Île-de-France est créditée de 25%, a précisé Christian Jacob lors d'une conférence de presse. Le premier tour de scrutin du Congrès LR, qui s'était ouvert mercredi à 08h00, s'est achevé ce jeudi à 14h00. Le taux de participation s'est établi à 80,89%. Le second tour débutera vendredi à 08h00 pour se clore samedi à 14h00. Le nom du vainqueur sera annoncé vers 14h30. Quelque 140.000 adhérents à jour de cotisation, dont 16.000 inscrits récents, étaient appelés à faire leur choix entre cinq candidats: Valérie Pécresse et Éric Ciotti, mais aussi l'ancien ministre et commissaire européen Michel Barnier, l'ancien ministre et président du Conseil régional des Hauts-de-France Xavier Bertrand, et l'ancien député européen Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital parisien Georges-Pompidou. Bertrand appelle à voter PécresseL'issue de ce premier tour est un vif désaveu pour Xavier Bertrand, quatrième avec 22,36% des voix, donné initialement favori de la course à l'Elysée pour laquelle il avait d'abord fait cavalier seul avant de se rallier à la primaire. Dans un tweet, il a appelé à voter Valérie Pécresse au second tour. Un premier grand meeting est prévu le 11 décembre Porte de Versailles, à Paris, pour marquer l'entrée en lice du candidat de la droite et du centre-droit.

