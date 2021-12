https://fr.sputniknews.com/20211205/la-bielorussie-convoque-lattache-militaire-ukrainien-suite-a-la-violation-de-sa-frontiere-1053802003.html

La Biélorussie convoque l’attaché militaire ukrainien suite à la violation de sa frontière

La Biélorussie convoque l’attaché militaire ukrainien suite à la violation de sa frontière

Une note de protestation a été remise à l’attaché militaire de l’ambassade ukrainienne à Minsk suite à la violation de la frontière aérienne biélorusse par un... 05.12.2021, Sputnik France

2021-12-05T15:27+0100

2021-12-05T15:27+0100

2021-12-05T15:27+0100

europe

biélorussie

attaché militaire

espace aérien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1045868827_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41400d29abb69634cdbb43fbe77f4c9b.jpg

Minsk, qui exprime depuis la mi-novembre sa préoccupation face à une activité militaire de certains pays, dont l’Ukraine, à proximité de son territoire, a réagi à la violation de sa frontière aérienne par un hélicoptère ukrainien en convoquant l’attaché militaire de l’ambassade d’Ukraine.Le 4 décembre, l’espace aérien biélorusse a été violé par un hélicoptère ukrainien."L’attaché militaire a été informé que la partie ukrainienne esquivait le dialogue dans le domaine de la coopération militaire internationale et du contrôle des armements pour régler les différends, ce qui suscite une anxiété", indique le communiqué.Minsk voit une menace à sa sécuritéMinsk a également reproché à Kiev la tenue d’exercices militaires près de la frontière sur fond d’accusations contre la Biélorussie.Le 4 décembre, le service biélorusse des gardes-frontières a annoncé que des pilotes ukrainiens aux commandes d’un hélicoptère militaire Mi-8 avaient violé la frontière.L’hélicoptère l’a franchie à une altitude d’environ 100 mètres et a pénétré sur le territoire du pays sur une distance d’un kilomètre.Minsk réagit aux activités militaires étrangères près de ses frontièresLe ministre biélorusse de la Défense, Viktor Khrenine, a dénoncé à la mi-novembre les activités de la Pologne, des pays baltes et de l’Ukraine sur fond de crise migratoire.Il a comparé la situation à celle de juin 1941, avant l’invasion nazie de l’URSS, évoquant notamment la modernisation d’une quinzaine d’aérodromes dans les pays baltes et en Pologne et l’intensification des vols d’avions étrangers près de ses frontières.Pour y faire face, la Défense biélorusse a annoncé avoir organisé une patrouille conjointe de ses chasseurs avec ceux de l’Armée de l’air russe. Les effectifs de sa défense antiaérienne ont été augmentés.

biélorussie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

biélorussie, attaché militaire, espace aérien