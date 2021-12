https://fr.sputniknews.com/20211210/bruno-le-maire-scandalise-que-zemmour-lait-traite-dane-lors-du-debat---video-1053881909.html

Bruno Le Maire scandalisé que Zemmour l’ait traité d’"âne" lors du débat - vidéo

Bruno Le Maire scandalisé que Zemmour l’ait traité d’"âne" lors du débat - vidéo

Pour son premier débat en qualité de candidat à la présidentielle, Éric Zemmour a fait face, le 9 décembre, à Bruno Le Maire. Les deux hommes se sont livrés à... 10.12.2021, Sputnik France

2021-12-10T18:05+0100

2021-12-10T18:05+0100

2021-12-10T18:05+0100

france

bruno le maire

débats télévisés

doigt d'honneur

présidentielle française 2022

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1053881262_0:232:2232:1488_1920x0_80_0_0_75f40263f0cc18e8214ad299c9956462.jpg

Sur le plateau de France 2 jeudi soir, le candidat à la présidentielle et le ministre de l’Économie ont abordé différents sujets, allant du volet économique à la vision de l'islam par le polémiste. Mais alors que le ton montait, Bruno Le Maire a affirmé qu’Éric Zemmour l’avait insulté.En cause, une phrase lancée par le candidat à la présidentielle.Sans réaction immédiate, Bruno Le Maire a réagi quelques instants plus tard, alors que le candidat à la présidentielle développait son idée et revenait sur les événements du Bataclan. Il a alors interrompu Éric Zemmour pour lui dire:Avant d’enfoncer le clou:Sans attendre, Éric Zemmour lui répond du tac au tac:L’insulteOr, selon les sites spécialisés, l’expression "faire l’âne pour avoir du son" est loin d’être une insulte, mais plutôt une allégorie. Elle signifie "faire l’imbécile pour obtenir ce que l’on souhaite" ou "faire le naïf pour obtenir quelque chose".En effet, l’âne est le symbole non seulement de la stupidité, mais aussi de l’entêtement dans bien des langues. L’expression fait référence à l’âne qui serait capable de braire jusqu'à obtenir du son, cette enveloppe qui protège les grains de céréales et que l’animal semble apprécier.Le gesteAlors que, fin novembre, Éric Zemmour, qui n’avait pas encore officialisé sa candidature à la présidentielle, terminait un déplacement mouvementé à Marseille, une femme s’est approchée de son véhicule. Le polémiste a baissé la vitre et c’est à ce moment-là que son interlocutrice lui a fait un doigt d’honneur. Un geste auquel Éric Zemmour a immédiatement réagi… en lui rendant la pareille.Il a reconnu le lendemain que "vous imiter étant fort inélégant", ajoutant toutefois qu’il avait eu recours au "seul langage que vous et vos camarades +antifas+ comprenez immédiatement: le vôtre".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

bruno le maire, débats télévisés, doigt d'honneur, présidentielle française 2022, eric zemmour