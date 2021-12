https://fr.sputniknews.com/20211215/moderna-evoque-le-risque-dune-double-contamination-par-lomicron-et-le-delta-1053930580.html

Moderna évoque le risque d’une double contamination par l’Omicron et le Delta

Si normalement les infections au Covid n’impliquent qu’un seul variant, dans des cas rares les souches Omicron et Delta peuvent frapper en même temps, selon le... 15.12.2021, Sputnik France

L’infection simultanée par deux variants de coronavirus, l’Omicron et le Delta, possible dans des cas rares, pourrait produire de nouvelles mutations, prévient le médecin-chef de l’entreprise pharmaceutique américaine Moderna, Paul Burton.Intervenant mardi 14 décembre devant les députés de la commission des sciences et de la technologie de la Chambre des communes, il a déclaré que les deux variants pouvaient frapper des personnes immunodéprimées.Le Dr Burton a précisé que si les deux variants circulent ensemble, le risque qu'ils échangent des gènes et créent un nouveau variant encore plus dangereux augmente.Il a signalé qu’il ne pensait pas que l’Omicron soit une version plus douce et moins grave du virus actuel.Des médecins sud-africains plus optimistesL’avertissement sévère du Dr Burton a contrasté avec des propos plus optimistes devant la même commission de la présidente de l’Association médicale sud-africaine Angelique Coetzee.Elle a déclaré que bien que l'Omicron soit au moins aussi transmissible que le Delta, il n'avait pas exercé de pression supplémentaire sur les soins intensifs des hôpitaux sud-africains.Selon elle, la plupart des patients se sont rétablis en une semaine et la plupart de ceux qui ont été hospitalisés n'étaient pas vaccinés.L’Omicron présent dans la plupart des pays, selon l’OMSLe jour même, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que l’Omicron se propageait plus rapidement que tout autre variant du virus et qu’il avait déjà touché la plupart des pays.Il s’est dit également préoccupé par le fait que les gens considéraient l’Omicron comme bénin."Même si l’Omicron provoque des maladies moins graves, le nombre de cas pourrait une fois de plus submerger les systèmes de santé qui ne sont pas préparés."

