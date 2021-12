https://fr.sputniknews.com/20211217/il-tente-de-fuir-un-controle-a-marseille-en-se-saisissant-de-leur-bombe-lacrymogene-1053973728.html

Il tente de fuir un contrôle à Marseille en se saisissant de leur bombe lacrymogène

Un homme a frappé des policiers à Marseille lors d’un contrôle dans un parc et s’est saisi de leur bombe lacrymogène, relate Actu17. Malgré la résistance... 17.12.2021, Sputnik France

Le contrôle de deux hommes dans un parc à Marseille le 16 décembre ne s’est pas passé comme prévu, les deux policiers ayant été agressés, relate Actu17.Deux policiers municipaux ont décidé de procéder au contrôle de deux jeunes qui manipulaient apparemment de la résine de cannabis dans le IVe arrondissement de Marseille.Quand les fonctionnaires se sont approchés, l’un des hommes a caché un couteau de 30 centimètres et assené coups de poing et de pied. Qui plus est, il a réussi à attraper la bombe lacrymogène que les agents portaient pour la retourner contre eux. Dans la confusion, le second suspect a réussi à prendre la fuite, emportant avec lui le cannabis, précise le média.Un syndicat réagitIl s’est avéré que l’un des deux protagonistes, 27 ans, qui a été interpellé, venait de sortir de prison, selon les informations du syndicat Force ouvrière police municipale (FOPM). Il a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.Le syndicat a exprimé sa préoccupation, les attaques contre les forces de l’ordre se multipliant.Cet incident intervient alors que le gouvernement a promis de durcir les peines contre les agresseurs de policiers et de gendarmes. Un renforcement des peines pour les auteurs de ce genre de violences a été adopté en première lecture le 22 septembre.La lutte contre le trafic de droguesEn France, le cannabis reste le premier marché de stupéfiants dans le pays, selon le Service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (SIRASCO). Parmi les pays de l’Union européenne qui ont déclaré le nombre de saisies de drogues le plus important en 2019 figurent l’Espagne, le Royaume-Uni et la France. Les confiscations dans ces pays représentent plus des deux tiers de toutes les saisies dans l’Union européenne, d’après le rapport de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT).

