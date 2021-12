https://fr.sputniknews.com/20211217/vers-une-rencontre-macron-poutine-lambassadeur-russe-evoque-un-accord-de-principe-1053967742.html

Vers une rencontre Macron-Poutine? L’ambassadeur russe évoque un accord de principe

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine pourraient se rencontrer. Il existe un accord de principe à ce sujet entre les deux pays. L’ambassadeur russe à Paris... 17.12.2021, Sputnik France

La Russie et la France sont d’accord pour tenir une rencontre entre les Présidents Macron et Poutine, mais ce sujet ne fait actuellement pas l’objet de discussions, a annoncé ce vendredi 17 décembre Alexeï Mechkov, ambassadeur de Russie en France, à la chaîne de télévision Rossiya 24.Un sommet russo-français importantSelon le diplomate, "les deux pays comprennent l’importance d’une telle rencontre". Toutefois "elle n'est pas encore en cours d'élaboration, notamment en raison de la gravité de la pandémie" de Covid-19.Il a rappelé que la rencontre des Présidents français et russe en 2019 a créé des conditions pour la reprise d’un dialogue stratégique entre Moscou et Paris. Il a souligné que les deux pays poursuivent leurs contacts au niveau d’experts et des ministères.Sept entretiens Poutine-Macron en 2021Cette année, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont eu sept entretiens téléphoniques, dont le 15 novembre et le 14 décembre.Lors du dernier en date, ils se sont mis d’accord pour organiser un nouvel entretien avant la fin de l’année et se sont penchés sur la crise des migrants entre la Biélorussie et l’UE, la situation dans l’est de l’Ukraine, la montée des tensions entre Moscou et l'Otan ainsi que le règlement du conflit au Haut-Karabakh.Intervenant le 15 décembre devant le Sénat, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a mis en valeur l’importance de cette discussion, organisée à l’initiative de Paris, pour la stabilité stratégique en Europe. Le ministre avait déjà insisté en novembre sur la nécessité de poursuivre le dialogue avec Moscou, surtout pendant les crises.Le Haut-Karabakh, le Donbass et la crise migratoire à la frontière de l’UE avaient également été à l’ordre du jour de l’entretien téléphonique des chefs d’État russe et français le 15 novembre. Ils avaient en outre évoqué la situation en Libye et, à l'initiative du Président Macron, au Mali.

