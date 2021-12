https://fr.sputniknews.com/20211219/moscou-evoque-des-contre-mesures-a-prendre-si-lotan-refuse-ses-propositions-de-securite-1053986971.html

Moscou évoque des contre-mesures à prendre si l’Otan refuse ses propositions de sécurité

Moscou évoque des contre-mesures à prendre si l’Otan refuse ses propositions de sécurité

Les moyens de renforcer la sécurité en Europe ont été évoqués par un vice-ministre russe des Affaires étrangères qui indique que l’Otan, qui s’occupe... 19.12.2021, Sputnik France

2021-12-19T15:38+0100

2021-12-19T15:38+0100

2021-12-19T15:38+0100

international

russie

ukraine

otan

sécurité

alexandre grouchko

élargissement

missiles à moyenne portée (mmp)

proposition

missiles à courte portée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1045174830_0:0:3334:1876_1920x0_80_0_0_4acc1cdcf29940119b5ef0e535fc6c82.jpg

L'Occident n’a que deux options: examiner les propositions de la Russie sur les garanties de sécurité en Europe ou bien une alternative technico-militaire, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko.Moscou se montre prêt à débattre des moyens de traduire le scénario militaire en processus politique qui renforcerait la sécurité militaire dans l'OSCE, l'Euro-Atlantique et l'Eurasie, a-t-il indiqué dans un entretien avec le journaliste Vladimir Soloviov pour sa chaîne YouTube. Sinon, la Russie a d’ores et déjà fait comprendre à l’Otan qu’elle passerait aux contre-mesures.La Russie possède suffisamment de capacités techniques pour garantir sa sécurité militaire, a poursuivi Alexandre Grouchko."Neutraliser nos avantages"Il a rappelé dans ce contexte que lorsque les avertissements de Vladimir Poutine n’avaient pas été entendus, "un point presse a été donné sur les systèmes que nous avons conçus"."Que nous ayons suffisamment de capacités techniques pour garantir de manière fiable notre sécurité militaire par tous les moyens, c’est un fait reconnu par nos partenaires. Parce que ce qu'ils font actuellement à l'Otan, c’est d’essayer de neutraliser nos avantages", a conclu Alexandre Grouchko.Projets de traitésLa Russie vient de dévoiler deux textes de mesures visant à arrêter l’escalade des tensions: le Traité entre les États-Unis et la Russie sur les garanties de sécurité et l’Accord sur les mesures pour assurer la sécurité de la Russie et des États membres de l'Otan.Les documents prévoient notamment d’arrêter l’élargissement de l'Otan à l'est, y compris vers les anciennes Républiques de l'Union soviétique, d’exclure l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance, de ne pas déployer de militaires ni d'armements supplémentaires en dehors des pays dans lesquels ils se trouvaient en mai 1997, avant l'adhésion des pays d'Europe de l'Est à l'Alliance. Ils proposent en outre de ne pas installer de missiles de moyenne et courte portées dans le secteur d’atteinte réciproque ou encore de ne pas déployer d'armements ni de forces dans les zones où ils seront qualifiés par l'autre partie de menace pour la sécurité nationale.

russie

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

russie, ukraine, otan, sécurité, alexandre grouchko, élargissement, missiles à moyenne portée (mmp), proposition, missiles à courte portée