https://fr.sputniknews.com/20211223/poutine-explique-ou-sont-les-responsables-de-la-hausse-des-prix-du-gaz-1054043886.html

Poutine explique où sont les responsables de la hausse des prix du gaz

Poutine explique où sont les responsables de la hausse des prix du gaz

Gazprom ne fait pas de réservation pour les livraisons de gaz par le gazoduc Yamal-Europe en l’absence de commandes de la part des pays européens, a expliqué... 23.12.2021, Sputnik France

2021-12-23T16:04+0100

2021-12-23T16:04+0100

2021-12-23T16:33+0100

russie

vladimir poutine

gazprom

yamal-europe occidentale (gazoduc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054036246_127:0:3768:2048_1920x0_80_0_0_1db9609ff83918c2fb4472dc893cd34e.jpg

Vladimir Poutine a apporté des éclaircissements sur l’absence depuis trois jours de tout trafic de gaz par le pipeline Yamal-Europe, ce qui est reproché à Gazprom et à la Russie.Le géant gazier russe ne fait aucune réservation pour le tronçon polonais du gazoduc Yamal-Europe pour la troisième journée d’affilée lors des enchères régulières et des sessions supplémentaires tenues juste avant le début du transit.Depuis le 21 décembre, Gazprom a cessé d’acheminer son gaz en Allemagne à travers la Pologne par ce gazoduc. La Pologne lie cette situation à la suspension de la certification du Nord Stream 2. Moscou affirme que c’est une question purement commerciale."Il n’y a pas de commandes d’achat", a-t-il souligné.Un surplus de 10% acheminé vers la PologneLe Président russe a indiqué que Gazprom avait livré à l’Allemagne 10% de gaz en plus que ce qui est prévu par ses engagements contractuels et qu’actuellement des livraisons inversées étaient effectuées depuis l’Allemagne vers la Pologne.Aux instances européennes de s’en occuperLe chef de l’État russe a suggéré qu’au lieu de livrer à l’Ukraine via la Pologne en guise de soutien, il aurait fallu poursuivre les livraisons vers l’Europe pour impacter les prix du marché visé.Il a ajouté que les consommateurs en Europe, en particulier en Allemagne, confrontés à une hausse des prix de l’énergie, devaient connaître l’état réel des choses."Peut-être même s’adresser aux instances [européennes, ndlr] et leur demander d’éclaircir la situation."Le flux de gaz russe vers l’Allemagne était en baisse depuis le 18 décembre et a été arrêté tôt le 21 décembre. Depuis mardi 21, les consommateurs polonais reçoivent du gaz russe par régime inversé depuis l’Allemagne.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

vladimir poutine, gazprom, yamal-europe occidentale (gazoduc)