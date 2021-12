https://fr.sputniknews.com/20211226/apres-un-record-atteint-a-noel-le-nombre-de-nouveaux-cas-de-covid-19-en-baisse-en-france-1054080737.html

Après un record atteint à Noël, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en baisse en France

Après un record atteint à Noël, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en baisse en France

Les autorités sanitaires françaises constatent une baisse notable du nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 par rapport au record absolu de Noël. 26.12.2021

Les contaminations par le coronavirus constatées ces dernières 24 heures ont baissé, 27.697 contre plus de 100.000 la veille, jour de Noël, record absolu en France, selon les chiffres publiés ce dimanche 26 décembre par Santé publique France.Il s'agit d'un niveau bien moins élevé que les jours précédents, lié à la fermeture d'un très grand nombre de pharmacies et centres de tests le jour de Noël.La pression continue aussi de monter sur les services de soins critiques qui comptent 3.299 patients contre 3.282 samedi, avec 93 nouvelles admissions. Même poussée concernant les hospitalisations avec 16.365 personnes contre 16.162 la veille, soit 506 nouvelles entrées. Le nombre de décès depuis le début de l'épidémie atteint 122.642, soit 96 de plus que la veille.Trois records absolus d'affiléeLe 25 décembre, la France avait franchi la barre des 100.000 cas sous l'effet de la cinquième vague qui s'intensifie, portée par Omicron, beaucoup plus contagieux. Du jamais vu en deux ans de crise sanitaire. Les 23 et 24 décembre, le pays avait aussi enregistré des records absolus de contaminations alors que le nouveau variant se répand dans le pays. Sur les sept derniers jours, la moyenne des cas s'est établie à 70.000.Face à cette montée en puissance du virus, des soignants, qui anticipent une "vague inédite" de cas chez les enfants dans les prochaines semaines, ont signé une tribune appelant les autorités à reporter la rentrée scolaire et à revoir les protocoles sanitaires dans les écoles.Toutefois, le ministre de l’Éducation a récemment affirmé que l’hypothèse d’un report n’était pas privilégiée et ne serait étudiée "qu’en dernier recours".Le pass vaccinal et d'autres mesures en vue?Le 27 décembre, Emmanuel Macron tiendra par visioconférence un Conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19 à 16h00, soit une heure avant le Conseil des ministres qui doit adopter le projet de loi instaurant le pass vaccinal. Initialement prévu pour une entrée en vigueur fin janvier, ce texte sera examiné en commission à l'Assemblée nationale dès le 29 décembre, avant d'aller au Sénat à partir du 5 janvier.Sur la situation sanitaire, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avait précisé qu'une "réévaluation" était prévue le 27 décembre, alors qu'Omicron sera sans doute devenu majoritaire en France cette semaine.

avec AFP

avec AFP

