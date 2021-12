"Ce n’est plus une arme": un virologue crée le malaise en dézinguant les vaccins sur BFM TV

https://fr.sputniknews.com/20211226/ce-nest-plus-une-arme-un-virologue-cree-le-malaise-en-dezinguant-les-vaccins-sur-bfm-tv-1054078528.html

Le virologue Jean-Michel Claverie crée la polémique sur BFM TV, en remettant en cause l’efficacité des vaccins et de la troisième dose pour empêcher la... 26.12.2021, Sputnik France

Alors que les records de contaminations ont de nouveau été balayés en ce week-end de Noël, les débats redoublent quant à l’efficacité des vaccins pour stopper la transmission du virus. Sur BFM TV, le professeur Jean-Michel Claverie a créé la controverse en déclarant que les injections n’étaient "plus une arme" pour enrayer la propagation de la maladie, notamment depuis l’arrivée du variant Omicron.Le virologue au Laboratoire Information Génomique et Structurale (IGS) a affirmé que les nouveaux cas étaient en grande partie des personnes vaccinées.Une prise de position qui semble avoir choqué les journalistes sur le plateau. Une présentatrice a alors invité le virologue à "développer le sens de [sa] pensée", rappelant que les autorités multipliaient les efforts pour inciter à la vaccination.La présentatrice a conclu son propos en déclarant que le vaccin était pour l’heure "la seule arme contre ce virus" et avait permis de "diminuer les cas à plusieurs reprises".La troisième dose efficace seulement trois mois?Jean-Michel Claverie a pour sa part continué à dérouler sa critique, en pointant du doigt le recours à une troisième injection. Il a expliqué que celle-ci avait des effets limités dans le temps.Ce cycle de rappels est cependant déjà entériné par certains. En effet, ce 21 décembre, les autorités sanitaires israéliennes ont recommandé l’administration d’une quatrième dose de vaccin pour les personnes de plus de 60 ans. Une préconisation prise très au sérieux par le Premier ministre, Naftali Bennett.Début décembre, le patron des laboratoires Pfizer, Albert Bourla, avait également admis qu’une quatrième dose serait probablement nécessaire. Ce dernier avait tablé sur un délai de 12 mois entre la troisième et la quatrième injection, tout en admettant que l’émergence du variant Omicron puisse encore réduire ce délai.Une ligne que désapprouve donc Jean-Michel Claverie, pour qui la troisième piqûre "n’est pas la solution à notre problème actuel". Pour venir à bout de l'épidémie, le médecin préconise plutôt de se concentrer sur les personnes à risque, quitte à "laisser circuler un peu plus le virus" chez les catégories moins exposées.Le 25 décembre, le nombre de contaminations a franchi la barre des 100.000 nouveaux cas journaliers, un record depuis l'arrivée du SRAS-Cov-2 sur le territoire français. Face à cette flambée, le gouvernement compte opérer un basculement du pass sanitaire vers un vaccinal. Un projet de loi en ce sens doit être présenté ce 27 décembre en Conseil des ministres. Les mesures pourraient entrer en vigueur courant janvier.

