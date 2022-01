https://fr.sputniknews.com/20220103/la-russie-est-un-partenaire-declare-melenchon-qui-estime-que-la-france-doit-sortir-de-lotan-1054173726.html

"La Russie est un partenaire", déclare Mélenchon qui estime que la France doit "sortir de l'Otan"

Le leader de La France insoumise (LFI) et candidat à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon s'est prononcé en faveur de la sortie du pays de l'Otan et de la collaboration avec la Russie, ce qui devrait contribuer à apaiser les tensions internationales.Dans une interview accordée à France Inter, il a expliqué que le retrait de l'Otan permettrait à la France de ne pas être entraînée "dans les aventures militaires des Nord-Américains"."Je ne suis pas d’accord"Jean-Luc Mélenchon a rappelé que lorsque l’Occident avait fait entrer "d’un coup" des pays ayant fait partie de l’URSS dans l'Otan, "cela a été ressenti comme une menace" par Moscou.Pour la même raison, il estime que l'Ukraine ne doit pas adhérer à l'Alliance."Je veux quitter l’Otan"Dans une interview accordée au Figaro à la mi-novembre, Jean-Luc Mélenchon avait déploré la "vision puérile" d'Emmanuel Macron sur les relations avec la Russie, soulignant qu’il ne croyait pas "à une attitude agressive" de Moscou.Il a évoqué également les sanctions contre la Russie, qui pour lui "n’ont aucun sens".Il a dit connaître la stratégie en matière de politique étrangère de la Russie, mais aussi de la Chine, "leur manière de se poser les problèmes"."Seul le monde anglo-saxon a une vision des relations internationales fondée sur l’agression. Les autres peuples ne raisonnent pas tous comme ça."En novembre 2020, il avait également évoqué la sortie de l’Otan et l’indépendance vis-à-vis de Washington dans un entretien accordé au journal L’Opinion. "Les Russes sont des partenaires fiables alors que les États-Unis ne le sont pas", a-t-il lancé, soulignant que ces derniers défendaient "par-dessus tout le droit de faire ce qu’ils veulent".

