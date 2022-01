https://fr.sputniknews.com/20220103/le-rwanda-a-vaccine-40-de-sa-population-contre-le-covid-19-1054170228.html

Le Rwanda a vacciné 40% de sa population contre le Covid-19

Le Rwanda a vacciné 40% de sa population contre le Covid-19

Le Rwanda fait partie des pays à avoir atteint l'objectif de fin d’année de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) consistant à vacciner complètement 40% de... 03.01.2022, Sputnik France

2022-01-03T17:30+0100

2022-01-03T17:30+0100

2022-01-03T17:53+0100

covid-19

oms

afrique

rwanda

vaccination

covid-19

pandémie

coronavirus sars-cov-2

comirnaty, vaccin de pfizer/biontech

variant delta du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1045659341_0:34:2016:1168_1920x0_80_0_0_580ce3c73ae7cb588f055d0e4465999c.jpg

Au 31 décembre 2021, un total de 5.364.026 personnes ont reçu les deux doses nécessaires à la vaccination complète contre le coronavirus, soit un peu plus de 40% de la population, tandis que 7.587.808 de personnes ont reçu la première dose, a annoncé le ministère rwandais de la Santé.La population totale du Rwanda s'élève à plus de 12,6 millions d'habitants, selon l'Institut national de la statistique du Rwanda (NISR).Selon le responsable, "cet objectif a été atteint grâce au leadership, aux partenariats, à la coordination, à l'engagement communautaire et à la distribution rapide des vaccins à la population cible".Vacciner près de 70% de la population d'ici octobreLe gouvernement rwandais s’est fixé pour objectif de vacciner au moins neuf millions de personnes, soit près de 70% de la population, d'ici octobre 2022 afin d'atteindre l’immunité collective.Le ministère de la Santé, qui avait auparavant prévu de vacciner 7,8 millions de personnes d’ici la fin 2022, a décidé de réviser à la hausse ses objectifs de vaccination après l’ouverture de la vaccination pour les jeunes âgés de 12 ans et plus.Dons de vaccins et CovaxDepuis mars 2021, le Rwanda a reçu environ 14 millions de doses de vaccins anti-Covid à travers le mécanisme mondial de solidarité COVAX ou via des dons.Le 1er janvier, le gouvernement rwandais, par le biais de son ministère de la Santé, a réceptionné un lot de près d’un million de doses de Pfizer offert par les États-Unis. Ce nouveau don porte le total des vaccins offerts par le gouvernement américain au Rwanda à 3.295.730 préparations injectables.Le Rwanda a jusqu'à présent évité le pire de la pandémie en appliquant des mesures parmi les plus strictes du continent et en mettant en œuvre un système rigoureux de tests et de recherche des cas contact. Le pays a enregistré jusqu'ici un peu plus de 114.000 cas de Covid-19, dont 1.355 mortels, selon les derniers chiffres officiels.

afrique

rwanda

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

oms, afrique, rwanda, vaccination, covid-19, pandémie, coronavirus sars-cov-2, comirnaty, vaccin de pfizer/biontech, variant delta du covid-19, variant omicron du covid-19