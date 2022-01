Un premier cas officiel de Flurona, double infection à la grippe et au Covid-19, détecté en Israël

https://fr.sputniknews.com/20220103/un-premier-cas-officiel-de-flurona-double-infection-a-la-grippe-et-au-covid-19-detecte-en-israel-1054167208.html

La possibilité de contracter le Covid-19 et la grippe en même temps fait l’objet d’études et d’hypothèses scientifiques depuis plusieurs mois. Israël a officiellement confirmé le premier cas de cette double infection au monde, alors que d’autres cas auraient déjà pu se produire ailleurs.Présentant des symptômes bénins, une femme enceinte non-vaccinée a été testée positive à la grippe saisonnière et au coronavirus, tout juste avant l’accouchement, écrit le site d’information Ynet.Selon les informations relayées fin décembre par le centre médical Rabin Petah Tikva qui l’a accueillie, la femme se sentait bien et devait prochainement sortir de l’hôpital.Les autorités sanitaires israéliennes examinent ce cas pour révéler si cette combinaison des deux virus peut provoquer une forme plus grave, poursuit Ynet.Entre-temps, Arnon Vizhnitser, directeur du service de gynécologie de l'hôpital, cité par le média, note que les deux virus provoquent des difficultés respiratoires car tous deux attaquent les voies respiratoires supérieures.Un cas unique?Actuellement, le pays fait face à une hausse des contaminations tant par la grippe que par le Covid-19.Parmi ceux qui attrapent la grippe figurent également des enfants, des adolescents, des femmes enceintes et des jeunes adultes, indique le ministère israélien de la Santé. Appelant à se faire vacciner contre la grippe dès l’âge de six mois, l’institution précise que ce vaccin peut être administré au même temps que celui contre le Covid-19.Les responsables de la santé suggèrent qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé de "Flurona" et que de nombreuses autres personnes auraient pu être infectées, poursuit Ynet.Par ailleurs, les médias américains avaient rapporté plusieurs cas possibles de cette double infection à New York, survenus en février 2020.Un homme souffrant d’une forte fièvre et d’une toux s’est présenté aux services d’urgence où il avait été testé positif à la grippe et au Covid-19, comme d’ailleurs toute sa famille, écrit The Atlantic.Retour de la grippeLa question de cette co-infection se pose justement au moment où les autorités sanitaires de nombreux pays, dont la France soulignent la flambée des cas de grippe, qui revient après avoir fait une année presque blanche partout dans le monde. Dans un rapport publié en avril 2021 sur la grippe saisonnière 2020-2021, Santé publique France a fait état de l’absence de circulation active des virus grippaux. La disparition de la grippe peut s’expliquer par la mise en place des mesures de distanciation ou par le remplacement d’autres virus par le Covid-19, avaient précédemment supposé des spécialistes français, américains, belges et russes.En France, la grippe commence à gagner du terrain, avec les indicateurs en hausse, "particulièrement chez les enfants", a noté Santé publique France, le 29 décembre. Plusieurs régions comme l’Île-de-France et l’Occitanie sont considérées comme en phase épidémique. Dans l’Outre-Mer, Mayotte et La Réunion sont aussi touchées. Faisant le point de la situation sanitaire, Olivier Véran a alerté le jour même de l’évidence des "impacts hospitaliers de la grippe cette année".

