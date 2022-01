https://fr.sputniknews.com/20220105/la-theorie-du-grand-remplacement-absurde-cest-trop-facile-decarter-ca-dun-revers-de-main-1054181594.html

La théorie du grand remplacement absurde? "C’est trop facile d’écarter ça d’un revers de main"

"Immigration zéro": c’est l’"objectif clair" que s’est fixé Éric Zemmour lors de son premier rassemblement électoral à Villepinte, le 5 décembre dernier. Le candidat à la présidence a également déclaré que, s’il était élu, il soumettrait directement la question aux électeurs par référendum. Il n’a jamais caché qu’il considérait que de tolérer en France des coutumes et lois étrangères au nom de la diversité déstabilisait la société."Il est normal qu’un candidat fasse un certain nombre de promesses, ne serait-ce que pour convaincre un électorat flottant sur lequel il est en concurrence avec d’autres candidats", estime Jean-Paul Gourevitch, expert de l’Afrique et des migrations, auteur du livre La tentation Zemmour et le grand remplacement (Éditions Ovadia). Pour lui, il faut resituer l’axe du programme d’Éric Zemmour et cet axe, c’est le grand remplacement de la population d’origine française par une population d’origine étrangère et majoritairement musulmane. Jean-Paul Gourevitch s’insurge d’ailleurs devant la réaction d’Emmanuel Macron qui qualifie ces propos "d’absurdités".Mais zéro immigration? Vraiment? Zemmour n’envisage-t-il aucune marge de manœuvre dans sa politique migratoire? Dans une interview accordée à France Inter, le candidat a expliqué qu’il supprimerait carrément le regroupement familial. Sera-t-il en mesure d’interdire au conjoint étranger d’un ressortissant français de rejoindre le territoire national? Selon Jean-Paul Gourevitch, un retrait français de l’Union européenne serait nécessaire pour mettre en œuvre certains aspects du programme du candidat:Éric Zemmour a en effet déclaré qu’il exigerait que "les demandes de droit d’asile soient déposées aux consulats à l’étranger" et qu’il réduirait "le droit d’asile à quelques dizaines ou centaines de cas". Il diminuerait également le nombre d’étudiants étrangers autorisés en France et compliquerait la vie des étrangers, déboutés ou en situation régulière, en supprimant le droit du sol et certaines de leurs allocations sociales.D’un point de vue pragmatique, le plan de Zemmour est-il réalisable ou s’agit-il simplement d’une rhétorique populiste creuse qui risque d’être prise pour argent comptant? Jean-Paul Gourevitch est clair:

