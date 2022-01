https://fr.sputniknews.com/20220111/jai-fait-le-meme-choix-francis-lalanne-commente-le-deces-des-freres-bogdanoff-non-vaccines-1054369671.html

"J’ai fait le même choix": Francis Lalanne commente le décès des frères Bogdanoff, non vaccinés

"J’ai fait le même choix": Francis Lalanne commente le décès des frères Bogdanoff, non vaccinés

Le chanteur et porte-voix du mouvement "antivax" Francis Lalanne s’est rendu aux obsèques des frères Bogdanoff, tous deux décédés du Covid-19 et non vaccinés... 11.01.2022, Sputnik France

2022-01-11T11:27+0100

2022-01-11T11:27+0100

2022-01-11T11:27+0100

covid-19

décès

polémique

francis lalanne

vaccination

anti-vaccins

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1045703214_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_2dc75109af121197789eeb12d182e13b.jpg

Ce lundi 10 janvier se tenait à l’église parisienne de la Madeleine une cérémonie en hommage aux frères Igor et Grichka Bogdanoff, emportés par le Covid-19 le 28 décembre et le 3 janvier. Parmi les quelques célébrités présentes à la messe figurait Francis Lalanne, chanteur aux multiples sorties controversées sur la crise sanitaire. Sans masque, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, il est resté fidèle à ses positions anti-vaccin, rappelant que les jumeaux avaient refusé de se faire vacciner.Il avance ensuite que "le vaccin ne les aurait pas protégés davantage, certainement pas". "La majorité des gens qui sont victimes du Covid sont des personnes qui ont été plusieurs fois dosées", a-t-il conclu.En effet, selon le dernier rapport de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) publié le 7 janvier, les personnes non vaccinées représentaient 42% des décès entre le 29 novembre et le 26 décembre.Il convient toutefois de rappeler que, d’après ce même rapport de la DREES, les non vaccinés représentent 8% de la population française et sont donc largement surreprésentés dans les décès. Ils constituent également 56% des admissions en soins critiques et contribuent donc davantage à la surcharge des services de réanimation. La couche de population qui a reçu sa dose de rappel est également celle qui compte proportionnellement le moins de décès."Pas antivax"Également présent aux obsèques, l’ancien ministre de l’Éducation nationale Luc Ferry, proche des deux célébrités, a rappelé sur LCI qu’ils n’étaient "pas antivax". "Ils étaient antivax pour eux. Mais ce n’étaient pas des militants antivax", a-t-il insisté. Il a rappelé avoir tenté de les convaincre de se faire vacciner. Pour l’ancien ministre, la mort des frères Bogdanoff, réputés en bonne forme pour leur âge (72 ans), est "une leçon pour les antivax". "Ce virus est vraiment mortel pour certaines personnes. Lorsqu’on a passé 70 ans, le système immunitaire est beaucoup moins en forme. Ce n’est pas une comorbidité qui les a tués. Ce n’est pas une pathologie associée. C’est vraiment cette saloperie de virus", a-t-il déploré.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

décès, polémique, francis lalanne, vaccination, anti-vaccins