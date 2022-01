https://fr.sputniknews.com/20220114/jean-lassalle-accuse-eric-zemmour-davoir-plagie-le-logo-de-son-mouvement-1054433882.html

Jean Lassalle accuse Éric Zemmour d'avoir plagié le logo de son mouvement

Jean Lassalle accuse Éric Zemmour d'avoir plagié le logo de son mouvement

Le député et candidat déclaré à la présidentielle Jean Lassalle a accusé vendredi Éric Zemmour d'avoir plagié les logos de son mouvement Résistons! et lui... 14.01.2022, Sputnik France

"Ces logos sont des copies presque intégrales des logos du mouvement Résistons! qui sont exploités depuis plus de cinq ans, la seule différence étant l'ordre des couleurs (une lettre blanche sur fond bleu vs une lettre bleue sur fond blanc), avec un point d'exclamation rouge dans les deux cas", écrit, dans une lettre de mise en demeure publiée par l'élu des Pyrénées-Atlantiques sur Twitter, l'avocat Maxime Seno."La proximité des logos [...] est telle qu'elle constitue de fait un acte de contrefaçon, qui ne peut perdurer", ajoute-t-il dans cette lettre datée de vendredi et adressée au représentant légal de Reconquête!, auquel il est demandé de "cesser l'usage des logos litigieux dans un délai de huit jours".Reconquête! a été lancé le 5 décembre par le polémiste Éric Zemmour dans le cadre de sa campagne présidentielle.

