https://fr.sputniknews.com/20220119/moscou-repond-aux-demandes-de-loccident-sur-le-deplacement-de-ses-troupes-1054501568.html

Moscou répond aux demandes de l'Occident sur le déplacement de ses troupes

Moscou répond aux demandes de l'Occident sur le déplacement de ses troupes

Aucune "pression extérieure" n’obligera la Russie à déplacer ses troupes sur son propre territoire, a fait savoir le vice-ministre russe des Affaires... 19.01.2022, Sputnik France

2022-01-19T16:36+0100

2022-01-19T16:36+0100

2022-01-19T16:36+0100

russie

ukraine

otan

agression

sécurité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1054260419_0:338:3040:2048_1920x0_80_0_0_a4bf7637fb4e1b17e78191fade8ca14c.jpg

Une semaine après les consultations entre la Russie et les États-Unis, puis avec l’Otan, Moscou a de nouveau clarifié sa position sur le déploiement de ses troupes à la frontière avec l’Ukraine.De plus, la Russie fera tout son possible par canaux diplomatiques pour empêcher l'Ukraine de rejoindre l'Otan. "C'est ce qui est au centre des intérêts sécuritaires de la Russie. Et nous ferons de notre mieux pour renverser cette situation, la rééquilibrer par la voie diplomatique", a poursuivi M. Ryabkov."Aucun risque" de guerreIl a par ailleurs de nouveau assuré que la Russie ne prépare aucun projet d’agression de l’Ukraine, il n'y a donc pas de risque de guerre importante en Europe:Le vice-ministre est ensuite revenu sur les manœuvres militaires russes prévues en Biélorussie à partir du 10 février, affirmant qu’il n'y a "aucune raison de s'inquiéter de quoi que ce soit en rapport avec ces manœuvres".Éventail de réunions sécuritairesLa semaine dernière, la Russie a mené des consultations avec les États-Unis à Genève, puis avec l’Otan à Bruxelles, et enfin avec les pays de l’OSCE à Vienne. Tentant d’apporter une solution à la crise ukrainienne, l'Otan et la Russie ont constaté leurs divergences sur l’architecture de la sécurité en Europe.Les tensions se sont accrues au cours des derniers mois à proximité de la frontière ukrainienne, Washington accusant Moscou de masser des dizaines de milliers de soldats en vue d’une invasion, ce que le Kremlin réfute. Les États-Unis et l’Alliance ont menacé la Russie de "conséquences" bien pires qu'en 2014 en cas d'aggravation de la crise. L’Otan a rejeté l'exigence de la Russie de renoncer à l'adhésion de l’Ukraine, assurant que l’Alliance ne fera aucun compromis avec Moscou et soutiendra Kiev dans son intention de rejoindre l’organisation. Moscou a à son tour appelé l'Otan à cesser d'accorder toute assistance militaire à l'Ukraine en vue d'assurer une désescalade de la situation.

russie

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

russie, ukraine, otan, agression, sécurité