"Ils peuvent retirer mon nom": Hidalgo tourne à son tour le dos à la primaire populaire

Anne Hidalgo a taclé la primaire populaire sur Franceinfo, déclarant qu’elle ne tiendrait pas compte des résultats du scrutin et que son nom pouvait être rayé... 21.01.2022, Sputnik France

Déjà dézinguée par les principaux candidats de gauche à la présidentielle, la primaire populaire a encore pris du plomb dans l’aile après les dernières critiques d’Anne Hidalgo.La maire de Paris a en effet déclaré que les organisateurs pouvaient rayer son nom des compétiteurs, sur Franceinfo, comme l’avait déjà demandé auparavant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. La candidate déjà investie par le PS a ajouté qu’elle ne suivrait de toute manière pas les résultats de cette primaire populaire.Une vidéo polémiqueL’édile parisienne reproche notamment aux organisateurs une vidéo à usage interne, dans laquelle ils annonçaient vouloir faire barrage à certains candidats de gauche via cette primaire.Samuel Grzybowski, cheville ouvrière du scrutin, avait ainsi déclaré vouloir "empêcher que Mélenchon, Hidalgo, Jadot, Roussel et Montebourg aient les 500 signatures" nécessaires à leur entrée en lice pour la présidentielle. Il avait ajouté vouloir "faire baisser leur popularité", en abîmant leur image sur les réseaux sociaux.Des propos qui semblent être restés en travers de la gorge d’Anne Hidalgo, qui a dénoncé un discours "totalement disqualifiant" sur Franceinfo.Plus tôt, Jean-Luc Mélenchon avait également vivement réagi à la fuite de cette vidéo, dénonçant les "pressions inacceptables" et les "carabistouilles" de la primaire populaire.Les porte-parole de l’événement, Samuel Grzybowski et Mathilde Imer, s’étaient finalement expliqués dans une lettre ouverte aux principaux candidats de gauche. "Non, vous n’êtes pas nos ennemis", y écrivaient-ils notamment, en guise de main tendue.Taubira tergiverseFinalement, Christiane Taubira risque bien d’être la seule personnalité de renom à se plier à cet exercice de la primaire populaire. Mais l’ancienne garde des Sceaux tient elle aussi une position ambiguë, refusant d’affirmer qu’elle se retirera en cas de défaite.Ce 18 janvier, l’architecte de la loi sur le "mariage pour tous" avait ainsi affirmé que la primaire n’était pas une "logique d’élimination" et que les perdants n’avaient pas à "rentrer chez eux", sur France Inter.La primaire populaire, qui revendique plus de 350.000 inscrits, propose à tous les citoyens de voter pour faire émerger un candidat à gauche. Le scrutin innove, avec un vote au jugement majoritaire. Celui-ci permet aux votants d’attribuer une mention à chaque candidat, d’"excellent" jusqu’à "à rejeter". Le scrutin est censé se tenir du 27 au 30 janvier.

