"Des espèces de culturistes de l'imbécillité": Gilbert Collard invective Julien Odoul en direct

Gilbert Collard, qui a récemment quitté sa famille politique au profit d’Éric Zemmour, s’est emporté en direct sur CNews contre Julien Odoul avant de... 24.01.2022, Sputnik France

Visiblement irrité par la présence de son ex-collègue au sein du RN, Julien Odoul, Gilbert Collard a raccroché alors qu’il était en direct sur CNews ce 24 janvier.L’élu était l'invité de Morandini Live pour revenir sur son ralliement à Éric Zemmour. Tandis que l’eurodéputé faisait des éloges sur la "vitalité historique " du chef de Reconquête, Julien Odoul, présent sur le plateau, est apparu à l’écran, l’air sceptique, un sourire en coin."Je dispense Julien Odoul de son rire ironique qui m'énerve. D'accord? On est d'accord?", lâche, énervé, Gilbert Collard."Pas vous, monsieur Collard. Allez... ", répond le porte-parole du Rassemblement national."Je ne veux pas dialoguer avec vous. Je ne veux pas! Ce n'était pas prévu. Je veux dire ce que j'ai à dire", renchérit alors l'avocat."C'est à cause d'imbéciles comme toi que je suis parti"Julien Odoul propose alors à l’eurodéputé de rendre son mandat, proposition récemment évoquée par Marine Le Pen:Puis l’eurodéputé, et désormais ex-membre du RN, s’emporte:Il répétera ensuite qu’il n’avait pas l’intention d’"avoir de débat", avant de se raccrocher.Changement de campLe député européen qui a rejoint les rangs d'Éric Zemmour ce week-end a estimé le 24 janvier sur BFM TV "être dans le respect de ses idées", affirmant garder "toute son affection" envers la candidate RN. Le 23 janvier, auprès de LCI, il avait évoqué l’idée que Marine Le Pen puisse elle aussi joindre Éric Zemmour: "Je continue à penser que Marine Le Pen, à un moment donné, se ralliera à Éric Zemmour"."La moindre des droitures, c'est de rendre son mandat"Gilbert Collard est ainsi devenu la troisième figure du RN à changer de camp au profit du candidat de Reconquête. Le 19 janvier, c’est Jérôme Rivière, eurodéputé, président du groupe RN au Parlement européen et l’un des porte-parole de Marine Le Pen, qui avait annoncé rejoindre l’équipe d’Éric Zemmour. Le lendemain, c’était au tour du responsable de Génération identitaire et assistant parlementaire du Rassemblement national, Damien Rieu, d’en faire de même.Le départ de l’avocat a été peu apprécié par Marine Le Pen qui a déclaré le 23 janvier sur France 3:

