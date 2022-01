https://fr.sputniknews.com/20220125/coup-detat-au-burkina-faso-soulagement-de-la-rue-mais-pas-de-blanc-seing-aux-militaires-1054598279.html

Coup d'État au Burkina Faso: "soulagement" de la rue, mais pas de blanc-seing aux militaires

Place de la Nation à Ouagadougou et dans plusieurs autres grandes villes, ils sont des milliers à s’être rassemblés pour exprimer leur soutien à la junte... 25.01.2022, Sputnik France

La veille déjà, dans la foulée de la déclaration télévisée de la junte annonçant le renversement du Président Roch Kaboré, il y a eu des rassemblements spontanés de plusieurs dizaines de personnes en liesse, notamment place de la Nation et devant les locaux de la télévision nationale. Et les rues de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et d’autres villes retenti des klaxons des deux-roues et autres démonstrations de joie.Le soulagement exprimé par l'activiste ne veut pas dire que les militaires ont un blanc-seing de la part de la population, estime-t-il.En attendant, au rang de leurs premières actions, les putschistes ont rétabli la connexion Internet qui était plus ou moins suspendue depuis le 10 janvier.Fer de lance de la contestationCes derniers mois, "Sauvons le Burkina Faso" est la plateforme de la société civile qui aura véritablement fait figure de poil à gratter pour le gouvernement burkinabè, en organisant plusieurs manifestations.Le 16 novembre dernier, soit seulement deux jours après l’attaque sanglante d’Inataau cours de laquelle 53 gendarmes (pire revers jamais enregistré par l’armée) et 4 civils ont péri, le mouvement a initié une première marche à Ouagadougou pour réclamer la démission du Président.Celle-ci fut suivi le 27 novembre d’une autre -dont le chef de l’État Roch Kaboré avait expressément demandé dans une adresseà la Nation à surseoir, sans succès- qui a concerné plusieurs villes et rassemblé plusieurs milliers de personnes à travers le pays.Le 22 janvier, soit quelques heures avant le début du putsch, le mouvement a initié de nouvelles marches, cette fois en soutien aux forces de défense et de sécurité, engagées dans la lutte contre les groupes armés terroristes à travers le pays. Interdite par les autorités, ces manifestations ont également été dispersées et plusieurs personnes interpellées.Une nouvelle èreÉpilogue d’un mouvement initié dans la nuit du 22 au 23 janvier, tantôt présenté par le gouvernement burkinabè comme une mutinerie, un groupe de militaires a solennellement annoncé à la télévision nationale, en début de soirée du 24 janvier, avoir renversé Roch Kaboré, au pouvoir depuis décembre 2015.Ces militaires, qui se sont présentés sous la bannière du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), ont également annoncé la suspension de la Constitution, ainsi que la dissolution de l’Assemblée nationale et du gouvernement.Le MPSR est présidé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ce dernier, qui était depuis sa nomination en décembre par décret présidentiel le commandant de la troisième région militaire, est désormais le nouvel homme fort du Burkina Faso.Plusieurs organisations africaines et internationales ont d’ores et déjà condamné ce coup d’État, appelant les militaires à retourner dans les casernes et à privilégier le dialogue avec les autorités.Actuellement, le Président déchu Roch Kaboré se trouve entre les mains des militaires. Et pendant ce temps, d’après ce qu’a affirmé une source sécuritaire à Sputnik, Gilbert Diendéré, ex-chef d’état-major particulier de l’ancien Président Blaise Compaoré, accusé d’avoir commandité le putsch manqué de septembre 2015, aurait été tiré de sa geôle par la junte.

