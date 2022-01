https://fr.sputniknews.com/20220125/un-meilleur-president-les-francais-preferent-largement-philippe-a-macron-1054593196.html

Un meilleur Président? Les Français préfèrent largement Philippe à Macron

Un meilleur Président? Les Français préfèrent largement Philippe à Macron

Alors que la popularité d'Emmanuel Macron commence à baisser suite à ses propos sur sa volonté "d’emmerder" les non-vaccinés, son ancien Premier ministre reste... 25.01.2022, Sputnik France

2022-01-25T16:15+0100

2022-01-25T16:15+0100

2022-01-25T16:15+0100

sondage

emmanuel macron

élection présidentielle

edouard philippe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104378/12/1043781255_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_034315fa7c0b9db5ba786eba7a1d7d03.jpg

Édouard Philippe continue d’être la personnalité politique préférée des Français, persuadés qu’il va revenir sur le devant de la scène, atteste un baromètre Odoxa-Mascaret pour LCP, Public Sénat et 20 titres de la presse régionale, dévoilé ce 25 janvier.L’actuel maire du Havre totalise 39% des voix des personnes interrogées, dépassant Roselyne Bachelot (33%) et Marine Le Pen (32%).Duel d’imagePar ailleurs, les deux tiers des Français préfèrent Édouard Philippe (64%) à Emmanuel Macron (33%).L’ancien Premier ministre est notamment jugé "compétent" (65%), "sympathique" (63%), "convaincant" (57%) et "proche des gens" (54%), faisant ainsi mieux que l’actuel Président, quel que soit le critère (avec respectivement 46%, 40%, 36% et 26%).De plus, 59% des sondés estiment qu’Emmanuel Macron est "brutal", contre 23% pour son ancien Premier ministre.Enfin, 66% considèrent qu’Édouard Philippe "inspire plus de confiance" (contre 30% pour Emmanuel Macron) et 61% assurent que le maire du Havre "serait/est un meilleur Président de la République" que l’actuel Président (35%).Chute de la cote de MacronCes résultats interviennent alors que la popularité d'Emmanuel Macron commence à baisser. Pour la première fois en neuf mois, elle retombe sous le seuil symbolique des 40%. Ainsi, 39% des Français estiment qu’il est un "bon Président", tandis que 61% pensent le contraire.La chute du Président dans le sondage peut s’expliquerpar sa désormais célèbre phrase à l’encontre des non-vaccinés, avance Gaël Sliman: "Les Français n’ont décidément pas apprécié les propos du Président sur son envie "d’emmerder" les non-vaccinés".Le sondage a été réalisé auprès de 1.005 Français interrogés par Internet les 19 et 20 janvier.Pas d’ambitions présidentiellesÉdouard Philippe a pourtant affirmé à plusieurs reprises son soutien à Emmanuel Macron en vue de l'élection en avril, sans montrer la moindre ambition présidentielle.Le chef de l’État aurait récemment posé son veto à la fusion des partis Agir et Horizons, ce dernier étant présidé par son ancien Premier ministre.

full-up n'importe qui serait meilleur que Macron : être meilleur que le plus mauvais n'est pas bien difficile ! 0

alex23 Pas pour moi. Pas mieux que Macron 0

4

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

sondage, emmanuel macron, élection présidentielle, edouard philippe, инфографика