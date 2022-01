https://fr.sputniknews.com/20220129/les-anti-pass-vaccinal-manifestent-pour-la-premiere-fois-depuis-son-entree-en-vigueur--video-1054884713.html

Les anti-pass vaccinal manifestent pour la première fois depuis son entrée en vigueur – vidéo

Au sein de la capitale française au moins quatre manifestations ont lieu ce 29 janvier contre le pass vaccinal, en vigueur depuis le 24 du mois. Un... 29.01.2022, Sputnik France

Ce premier samedi depuis l’entrée en vigueur du pass vaccinal, des manifestations se tiennent partout en France. Quatre rassemblements ont lieu ce 29 janvier à Paris, dont celui des Gilets jaunes, suivi par un correspondant de Sputnik.Le départ de leur cortège est annoncé à 13h30 depuis la place de la Bastille en direction de la place Denfert-Rochereau.La manifestation se déroule dans le calme une quarantaine de minutes après son départ. Des personnes portent des pancartes avec les inscriptions "Citoyens emmerdent toi et ton pass", "Liberté", "Pouvoir payer sans être emmerdé", tout en criant "Macron ton pass on n’en veut pas".Un autre cortège composé de Citoyens et de Gilets jaunes part à 14h30 de la place d’Italie jusqu’à l’Église Saint-Ambroise.Une manifestation de l’Union citoyenne pour la liberté et de Force jaune s’élance à 14h de la place Pierre Laroque, près du ministère de la Santé, en direction du siège de Pfizer, tandis que celle de Florian Philippot parti à 14h de la place du Trocadéro.Samedi dernier, 38.000 personnes avaient manifesté en France, dont 5.200 dans la capitale, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.Pass vaccinalLe Conseil constitutionnel a approuvé le 21 janvier l'essentiel du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal jusqu’à ce qu'il ne soit plus nécessaire. Le pass vaccinal, en vigueur depuis le 24 janvier, a déjà fait l’objet de modifications. Le ministère de la Santé a réduit la durée de validité du certificat de rétablissement de six mois à quatre. Sans dose de rappel, les personnes concernées seront privés de leur pass à partir du 15 février.

