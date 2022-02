https://fr.sputniknews.com/20220201/elon-musk-pret-a-payer-un-etudiant-qui-le-piste-celui-ci-lui-demande-10-fois-plus--1054930402.html

Elon Musk prêt à payer un étudiant qui le piste, celui-ci lui demande 10 fois plus

Elon Musk prêt à payer un étudiant qui le piste, celui-ci lui demande 10 fois plus

Un étudiant qui a créé un compte Twitter publiant régulièrement les trajets du jet privé d’Elon Musk affirme que le milliardaire l’a bloqué sur les réseaux... 01.02.2022, Sputnik France

2022-02-01T18:34+0100

2022-02-01T18:34+0100

2022-02-01T18:45+0100

elon musk

argent

trajet

avion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103840/42/1038404203_0:32:3144:1801_1920x0_80_0_0_8f7dbf8d4f7d032e57cb863277326277.jpg

L’homme le plus riche de la planète, Elon Musk, a finalement refusé l’offre d’un étudiant de 19 ans qui se dit fan du milliardaire. Jack Sweeney a proposé que lui soient versés 50.000 dollars pour suspendre un compte Twitter qui semble préoccuper le fondateur de Tesla depuis longtemps.Lancé par Sweeney en juin 2020, le compte utilise des bots pour récupérer les données de trafic aérien accessibles au public pour alerter les abonnés des mouvements du jet privé de Musk. Mi-janvier, ce dernier a signalé sur Twitter que les informations sur ses déplacements privés partagées sur les réseaux sociaux étaient devenues "un problème de sécurité".Or, le 27 janvier 2022, Sweeney a signalé au site Protocol qu’en novembre dernier Musk avait d’abord proposé 5.000 dollars pour fermer le compte et ainsi empêcher "les fous" de suivre ses déplacements.Une contre-offreDans une interview à Insider, il a expliqué que 5.000 dollars ne suffisaient pas pour remplacer "le plaisir" qu’il a tiré de ce travail. En revanche, 50.000 dollars pourraient l’aider à payer ses études à l'université ou à acheter une Tesla Model 3. Selon le média, Musk a d’abord déclaré qu'il réfléchirait à la contre-offre de Sweeney, mais l’a ensuite refusée sous prétexte qu’il "ne sentait pas cela juste de payer pour mettre fin à cela".Dimanche 30 janvier, l’étudiant a indiqué à Bloomberg que Musk l’a bloqué sur tous les réseaux sociaux.Un jeune entrepreneurD’après Bloomberg, le jeune homme espère toujours que Musk reviendra à la table des négociations. Entre-temps, il a lancé l’entreprise Ground Control qui surveille l'activité des vols d'autres avions importants. Il veut notamment gagner de l'argent en suivant d'autres milliardaires de premier plan, dont Bill Gates et Jeff Bezos.Il existe déjà des entreprises qui offrent des renseignements sur l'aviation privée aux clients qui veulent avoir une longueur d’avance sur leurs concurrents, car les voyages d'affaires atypiques peuvent fournir des indices sur l'activité commerciale d'une entreprise, des fusions et des acquisitions. Cependant, souligne le média, Sweeney court tout de même des risques judiciaires.Elon Musk offre son aideSi Elon Musk n’a pas apprécié la demande de Jack Sweeney, l’homme d’affaires n’hésite pas de temps en temps à utiliser son argent pour aider les personnes en situation d’urgence. En janvier, Elon Musk s’est dit prêt à fournir des terminaux Starlink à la population de l’archipel des Tonga, privés d’Internet par une puissante éruption volcanique et un tsunami la semaine dernière. Il s’est rétracté ensuite, car il s’est avéré qu’amener les terminaux n’était pas si simple.Fin septembre 2020, il a livré des terminaux capables d’accéder aux satellites Starlink à des pompiers qui luttaient contre les incendies de forêt dans l’État de Washington.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

elon musk, argent, trajet, avion