https://fr.sputniknews.com/20220205/apres-une-publication-erronee-de-bloomberg-sur-lukraine-le-kremlin-sexprime-1055005161.html

Après une publication erronée de Bloomberg sur l'Ukraine, le Kremlin s’exprime

Après une publication erronée de Bloomberg sur l'Ukraine, le Kremlin s’exprime

Tandis que Bloomberg a fautivement publié un article sur l'"invasion" de l’Ukraine par la Russie, le Kremlin a qualifié cette erreur, pour laquelle l’agence... 05.02.2022, Sputnik France

2022-02-05T17:19+0100

2022-02-05T17:19+0100

2022-02-05T17:22+0100

russie

bloomberg

ukraine

politique

diplomatie

tensions

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103570/48/1035704883_0:234:3139:2000_1920x0_80_0_0_c4b03f6fd28fbff56cceb14f1459eff9.jpg

La publication erronée de Bloomberg sur l'"invasion" de l'Ukraine par la Russie montre le danger des déclarations agressives des États-Unis et des capitales occidentales, et surtout comment de telles informations peuvent avoir des conséquences irréparables, a commenté le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, à Sputnik.Bloomberg avait précédemment publié sur son site Web le titre d’un article sur l'"invasion" de l'Ukraine par la Russie, avant de reconnaître son erreur et de le retirer. Selon l’agence, les circonstances entourant l'erreur font l'objet d'une enquête.Le sénateur russe Alexeï Pouchkov, dans son canal Telegram, a qualifié de mensonge légitime la publication de Bloomberg.L’Onu réagit à la publication fautiveToutes les parties dans le contexte de la situation autour de l'Ukraine doivent éviter les actions et la rhétorique qui pourraient aggraver la situation, a déclaré le porte-parole adjoint du secrétaire général de l’Onu Farhan Haq à Sputnik, commentant la publication erronée de Bloomberg sur une "invasion" présumée russe en Ukraine.Tensions autour de l’UkraineWashington avertit depuis des mois d’une hypothétique invasion russe de l’Ukraine, en affirmant que de nombreuses troupes sont massées à la frontière. Depuis, les Américains envoient des armes et du matériel militaire à Kiev tout en déployant des soldats supplémentaires dans les pays d’Europe de l’Est, contribuant à l’escalade des tensions.Le Kremlin et le ministère russe des Affaires étrangères ont souligné à plusieurs reprises que l'objectif de désinformations sur l'"agression" dans les différents médias est de constituer un groupement étranger près des frontières de la Russie. Ils ont également expliqué que la principale raison de cette escalade étaient les actions des États-Unis et de l'Otan, qui promettent des armes à l'Ukraine, la poussant ainsi vers des aventures militaires.

russie

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

russie, bloomberg, ukraine, politique, diplomatie, tensions, otan