https://fr.sputniknews.com/20220206/linde-approuve-le-vaccin-unidose-anti-covid-spoutnik-light-1055016701.html

L'Inde approuve le vaccin unidose anti-Covid Spoutnik Light

L'Inde approuve le vaccin unidose anti-Covid Spoutnik Light

L'Inde, qui utilise le vaccin anti-Covid à deux composants Spoutnik V depuis avril 2021, vient d’homologuer le vaccin unidose Spoutnik Light. 06.02.2022, Sputnik France

2022-02-06T18:21+0100

2022-02-06T18:21+0100

2022-02-06T18:25+0100

covid-19

spoutnik light, vaccin anti-covid

fonds russe d'investissements directs (rdif)

inde

vaccin

russie

variant omicron du covid-19

vaccination

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1052099236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4170e985ebe6588201714958a92d222a.jpg

Le vaccin russe anti-Covid à un composant, Spoutnik Light, a été certifié par le Drug Controller General of India (DCGI), a annoncé ce dimanche 6 février le Fonds russe d'investissements directs (RFPI).Selon une étude du Centre Gamaleïa, le Spoutnik Light offre une bonne protection contre le Covid-19, y compris le variant Omicron. Une étude préliminaire du producteur de ce vaccin a révélé qu’en tant que dose de rappel le Spoutnik Light intensifie notablement la neutralisation d’Omicron. La réponse immunitaire est donc comparable aux taux d’anticorps observés après l’utilisation du Spoutnik V contre le coronavirus de type sauvage (virus originel) et associés à des niveaux de protection élevés.L’Inde a aussi mené une étude sur le Spoutnik LightLes laboratoires du Dr Reddy, un partenaire majeur du RFPI en Inde, ont également mené des essais cliniques locaux du Spoutnik Light sur le sol indien.Les résultats des essais ont contribué à la décision du régulateur de certifier le vaccin.L'Inde utilise déjà depuis avril 2021 le vaccin anti-Covid à deux composants Spoutnik V qui est devenu le premier sérum étranger contre le Covid-19 à être homologué dans le pays.Selon les données recueillies par l'Institut national italien des maladies infectieuses Lazzaro Spallanzani de Rome et les résultats d'autres études, le schéma de revaccination dit hétérologue ("mix & match") avec le Spoutnik Light est la meilleure solution pour augmenter l'efficacité des autres vaccins.Le Spoutnik pour adolescents à l’étude en IndeEntre-temps, le RFPI a également déposé une demande d'enregistrement du Spoutnik M, un vaccin pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans, qui avait été enregistré par le ministère russe de la Santé en novembre 2021.Si le régulateur indien l’approuve, le Spoutnik M pourrait devenir le premier vaccin pour adolescents enregistré en Inde. En juillet dernier, la Russie et l'Inde se sont mis d'accord sur la production de ce vaccin en Inde.Spoutnik LightLe Spoutnik Light est déjà autorisé dans plus de 30 pays avec une population totale de plus de 2,5 milliards d'habitants, y compris en tant que rappel pour d'autres vaccins.Tout comme le Spoutnik V, homologué dans 71 pays depuis son enregistrement en Russie en août 2020, il a été créé sur la base d'une plateforme de vecteurs adénoviraux humains largement utilisée en immunologie pendant les trois dernières décennies.Contrairement aux vaccins à ARNm, les vaccins à base de vecteurs adénoviraux n'ont jusqu’à présent été associés qu’à de rares effets indésirables graves, tels que la myocardite et la péricardite. À la différence du vaccin de Pfizer, les deux vaccins russes peuvent être conservés et transportés à des températures de 2°C à 8°С, et ne nécessitent pas d'infrastructure spéciale de chaîne du froid pour le stockage et la distribution.

inde

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

spoutnik light, vaccin anti-covid, fonds russe d'investissements directs (rdif), inde, vaccin, russie, variant omicron du covid-19, vaccination