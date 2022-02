https://fr.sputniknews.com/20220207/voici-les-boissons-a-eviter-en-cas-de-contamination-au-coronavirus-1055030599.html

Voici les boissons à éviter en cas de contamination au coronavirus

Voici les boissons à éviter en cas de contamination au coronavirus

Gare aux boissons! Il en existe en effet certaines capables d’aider à se rétablir après le Covid-19, alors que d’autres devraient être écartées le temps du... 07.02.2022, Sputnik France

2022-02-07T21:09+0100

2022-02-07T21:09+0100

2022-02-07T21:32+0100

boisson

santé

covid-19

nutrition

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1055030487_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f52f73affa5fc4dffc1080d99005081d.jpg

En temps d’épidémie, il importe de veiller à son menu et à ce que l’on boit, surtout lorsqu’on tombe malade. Pendant la contamination, c’est l’eau qui doit devenir la principale boisson, et elle doit la rester en période de rétablissement, a expliqué au micro de Sputnik la nutritionniste Angelica Duval.Par ailleurs, pour rétablir ses forces plus vite, il est possible de compléter avec des boissons préparées à partir de baies, par exemple d'argousier ou de canneberge, ainsi que de décoctions.Du fait maisonLes boissons gazeuses sucrées et les jus de fruits en brique sont à bannir. Ces derniers peuvent en revanche être préparés à la maison. Le thé noir et le café fort sont également déconseillés le temps du rétablissement, note l’experte.Il est par ailleurs possible de préparer une boisson efficace en prenant 1,5 litre d’eau pour deux cuillères à soupe de thé vert et en y ajoutant une ou deux cuillères de canneberge (même congelée) ainsi que deux quartiers d’orange. Il faut la laisser reposer de 40 à 50 minutes et la consommer tout au long de la journée, recommande Mme Duval.Une pomme au lieu de sucreElle déconseille d’y ajouter du sucre, qu’il est possible de remplacer par une pomme. Quant au miel, souvent utilisé comme édulcorant, il a aussi ses inconvénients.Même s’il est considéré par beaucoup comme un aliment très bienfaisant pour la santé, surtout en temps de rhume, un autre spécialiste avait pour sa part déconseillé d’en consommer juste avant de sortir dans la rue en hiver. En raison des températures basses, les risques de tomber malade s’accroissent fortement. Or, les propriétés réchauffantes du miel empêchent de le sentir à temps.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

boisson, santé, covid-19, nutrition