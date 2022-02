https://fr.sputniknews.com/20220208/la-russie-revient-sur-les-idees-de-macron-pour-regler-la-crise-ukrainienne-1055048127.html

La Russie revient sur les idées de Macron pour régler la crise ukrainienne

La Russie revient sur les idées de Macron pour régler la crise ukrainienne

Le lendemain de longs pourparlers entre Vladimir Poutine et Emmanuelle Macron, le porte-parole du Kremlin revient sur les idées proposées par le chef d’État... 08.02.2022, Sputnik France

2022-02-08T16:39+0100

2022-02-08T16:39+0100

2022-02-08T16:39+0100

international

france

russie

ukraine

crise en ukraine

otan

sécurité

garanties

conflit

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1055049713_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_14a6fa11af9a68492d6dd70498bf8ea5.jpg

La réalisation de plusieurs idées formulées par le Président français à son homologue russe lors des pourparlers au Kremlin dépendra des discussions ultérieures d’Emmanuel Macron avec Volodymyr Zelensky, d’autres représentants européens concernés et l’Otan, a annoncé ce mardi 8 février à la presse le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov.Le Président français était à Moscou lundi 7 février après avoir eu trois entretiens téléphoniques avec son homologue russe la semaine dernière.Les pourparlers de deux chefs d’État au Kremlin ont duré plus de cinq heures.Ce 8 février, Emmanuel Macron a quitté la capitale russe pour se rendre à Kiev pour s’entretenir avec le Président ukrainien Volodymyr Zelensky.MM. Poutine et Macron se sont accordés pour reparler du sujet par téléphone après la visite de ce dernier en Ukraine.L’Ukraine dans l’Otan implique une guerre?Lors de la conférence de presse à l’issue du long tête-à-tête avec M.Macron, le Président de la Russie a détaillé la "logique" de Moscou en matière de relations avec l’Otan et la potentielle adhésion de l’Ukraine à l’Alliance.Vladimir Poutine a de nouveau signalé que la Russie était "catégoriquement contre" l’élargissement de l’Otan avec l’entrée de nouveaux membres, car cela représentait "une menace".Il a rappelé que c’était l’Alliance qui ne cessait d’avancer vers les frontières russes, et pas la Russie qui s’approchait de l’Otan.Concernant l’adhésion possible de l’Ukraine à l’Alliance, le chef d’État russe a mis en avant que selon les documents doctrinaux en vigueur dans ce pays post-soviétique, la Russie est déclarée officiellement comme un ennemi militaire.Compte tenu que Kiev ne reconnaît pas la réunification de la Crimée avec la Russie et admet le retour de la péninsule par des moyens militaires, il existe des risques plus que réels que l’Ukraine puisse s’appuyer sur l’Alliance pour déclencher une confrontation militaire avec Moscou, a poursuivi M.Poutine.Un pareil scénario reviendrait à une guerre entre la Russie et l’Otan, et il est raisonnable de se poser dès maintenant la question de savoir si les peuples russe et français veulent ce conflit militaire, a conclu le Président russe.

france

russie

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

international, france, russie, ukraine, crise en ukraine, otan, sécurité, garanties, conflit, vladimir poutine, emmanuel macron, dmitri peskov, volodymyr zelensky, désescalade