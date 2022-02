https://fr.sputniknews.com/20220209/la-russie-explique-pourquoi-elle-naugmente-pas-ses-livraisons-de-gaz-vers-leurope-1055057789.html

La Russie explique pourquoi elle n’augmente pas ses livraisons de gaz vers l'Europe

La Russie explique pourquoi elle n’augmente pas ses livraisons de gaz vers l'Europe

"Pour vendre du gaz, il faut que quelqu’un annonce à l’avance son intention de l’acheter". L’augmentation des livraisons de gaz russe dans les pays européens... 09.02.2022, Sputnik France

2022-02-09T11:03+0100

2022-02-09T11:03+0100

2022-02-09T11:03+0100

russie

europe

vladimir tchijov

gaz

livraisons

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1052293115_0:0:3368:1895_1920x0_80_0_0_50251ca537cc868472ecaf7d6fd6d64a.jpg

Le représentant permanent russe auprès de l’Union européenne Vladimir Tchijov a expliqué à Sputnik pourquoi la Russie, dont la part dans les importations de gaz européennes est d’environ 40%, n’augmentait pas ses livraisons. En cause: l’absence de commandes.Il a rappelé que les stocks européens n’étaient pas épuisés et que l’hiver était assez clément.L’UE incapable de remplacer le gaz russeIl a ajouté qu’à l’heure actuelle, l’UE n’était pas en mesure de remplacer le gaz russe en l’absence de possibilités d’augmenter sensiblement les importations de gaz naturel liquéfié (GNL).La Commission européenne négocie leur augmentation avec les États-Unis et certains autres pays, mais les Américains ne sont pas à même de fournir des volumes couvrant tous les besoins de l’UE.Le Qatar et certains autres pays ont déjà des contrats de livraison de GNL "pour les années à venir".Recherches de fournisseurs en prévision de nouvelles sanctions antirussesAlors que Moscou et Kiev démentent l’existence de projets d’invasion russe en Ukraine, l’Union européenne n’exclut pas de nouvelles sanctions contre la Russie, le Nord Stream 2 compris, en lien avec la situation autour de ce pays. Joe Biden a promis de mettre fin au gazoduc en cas d’agression contre l’Ukraine. La Commission européenne envisage déjà des scénarios de perturbations dans les livraisons de gaz russes.Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avait précédemment annoncé avoir contacté les États-Unis, la Norvège, le Qatar, l’Azerbaïdjan, l’Algérie et certains autres pays à propos de livraisons supplémentaires de GNL.Moscou ne cesse de souligner qu’il n’a pas de plans agressifs contre qui que ce soit et que les spéculations à ce propos sont utilisées comme prétexte pour accroître le contingent de l’Otan près des frontières russes.Crise des prix du gazLes prix du gaz ont commencé à monter en Europe au printemps 2021, lorsque le coût moyen du combustible bleu pour les contrats à terme a oscillé entre 250 et 300 dollars pour 1.000 mètres cubes sur le marché néerlandais TTP. En août, les tarifs ont atteint 600 dollars pour 1.000 mètres cubes et ils ont plus que doublé fin septembre.Après avoir dépassé 1.000 dollars pour 1.000 mètres cubes début octobre, le prix du gaz a atteint un maximum historique de 2.190,4 dollars en décembre. Il n'y a jamais eu de prix si élevés pendant une si longue période depuis le début de la libéralisation du marché du gaz européen en 1996.Vladimir Poutine avait précédemment indiqué que la Russie n’avait rien à voir avec cette crise des prix que les Européens avaient créée eux-mêmes.Le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak avait expliqué que la Commission européenne avait délibérément mené une politique visant à remplacer des contrats à long terme par des transactions aux prix spot.

russie

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

russie, europe, vladimir tchijov, gaz, livraisons