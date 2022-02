https://fr.sputniknews.com/20220211/elysee-macron-parlera-a-poutine-sur-lukraine-samedi-1055107025.html

Poutine parlera à Macron et Biden samedi

Emmanuel Macron envisage de s'entretenir par téléphone avec Vladimir Poutine sur la situation autour de l'Ukraine samedi à midi, a annoncé l'Elysée. Vladimir... 11.02.2022, Sputnik France

Emmanuel Macron envisage de s'entretenir par téléphone avec son homologue russe sur la situation autour de l'Ukraine samedi 12 février à midi, a annoncé l'Élysée. L'administration présidentielle russe a confirmé cette information.Samedi soir, Vladimir Poutine aura en outre un entretien téléphonique avec son homologue américain, Joe Biden, a indiqué le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov. Cette conversation sera organisée sur proposition de Washington qui a envoyé cette fois une demande écrite, a-t-il précisé.Les Présidents russe et français se sont accordés le 7 février, lors de leur rencontre à Moscou, pour se reparler par téléphone après la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine. Leur entrevue, organisée le jour du 30e anniversaire du renouvellement des relations diplomatiques entre la Russie et la France, a duré plus de cinq heures. Emmanuel Macron a alors estimé que les prochains jours seraient cruciaux pour la crise autour de l'Ukraine.Le dernier entretien téléphonique entre MM.Poutine et Biden remonte à fin 2021. Les deux chefs d'État s'étaient alors mutuellement mis en garde au sujet de l'Ukraine. Auparavant, le 7 décembre, ils avaient mené des négociations par visioconférence.

