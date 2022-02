https://fr.sputniknews.com/20220213/orchestree-et-politisee-des-politologues-sexpriment-sur-laffaire-valieva-1055134282.html

"Orchestrée" et "politisée": des politologues s’expriment sur l’affaire Valieva

"Orchestrée" et "politisée": des politologues s’expriment sur l’affaire Valieva

Les Jeux olympiques sont une bonne occasion pour des provocations politiques, car l’audience est énorme, et le scandale antidopage autour de la Russe Valieva... 13.02.2022, Sputnik France

2022-02-13T20:16+0100

2022-02-13T20:16+0100

2022-02-13T20:21+0100

kamila valieva

jeux olympiques

russie

sport

patinage artistique

patinoire

états-unis

europe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1055121765_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_44a69ecd689bcb363c1892a7838bf17b.jpg

L'histoire du contrôle antidopage positif de la patineuse artistique russe Kamila Valieva est clairement motivée par des raisons politiques, a déclaré à Sputnik le politologue Roman Aliokhine. La patineuse russe de 15 ans est toujours dans l’expectative, après l’annonce d’un contrôle positif à la trimétazidine réalisé en décembre dernier.Selon lui, il n’y a pas de doute qu’il y a les motifs politiques qui sont derrière ce scandale. Il rappelle que ce n’est pas première fois dans l’histoire que les Jeux olympiques, qui attirent des énormes audiences, sont politisés.Pour lui, le volume de l’audience qui écoute la position des pays occidentaux joue aussi un rôle important, soulignant que plus de gens vont croire à leur présentation de faits, alors que la position russe pourrait rester dans l’ombre dans certaines situations. En outre, il évoque l’histoire de l’interdiction de la chaîne de télévision RT en Allemagne.À son tour, Vladimir Olentchenko, chercheur principal au Centre d'études européennes de l'Institut d'économie mondiale et de relations internationales, a expliqué à Sputnik que "cette situation n'est pas conforme aux normes olympiques, ni aux normes de comportement, ni aux normes de l'esprit olympique".Qui plus est, il a attiré l’attention sur le fait que "l'Agence mondiale antidopage profère des menaces, alors qu'il n'y a pas encore de décision, ce qui vise également à affecter le moral des athlètes". L’expert a estimé que cela est également "incorrect et malhonnête".Drapeau russe aux Jeux olympiquesEn outre, les motifs de ce scandale autour de la patineuse russes sont plus larges et ne concernent pas que ces Jeux olympiques, note Roman Aliokhine. A la question de savoir si cette histoire intervient à cause du contexte politique tendu entre la Russie et l’Occident, il pense que cela n’est pas nouveau et qu’il s’agit d’une continuation des premières scandales antidopage autour de la Russie quand le pays avait été privé de la possibilité de se présenter sous son drapeau.En se lançant dans les pronostics des scénarios probables, il considère que si les provocations continuent, "si nos +partenaires+ arrivent à leurs fins avec Valieva, je suis sûr que la Russie n'ira pas sous un drapeau neutre, elle refusera de participer" aux Jeux olympiques suivants.Le médicament "trouvé"Vladimir Olentchenko rappelle que la trimétazidine qui, comme l’affirme le laboratoire de Stokholm, a été découverte dans le test de l’athlète russe ne peut pas affecter les performances sportives dans ces quantités infimes.Ce médicament ne permet pas d'améliorer la performance physique à la base, l'endurance ou la mobilité, mais qui sert habituellement à soutenir l’activité cardiovasculaire des personnes âgées, a-t-il ajouté.Le sport et la politiqueInterrogé sur si la politique et le sport coexistaient tout le temps ensemble, M.Olentchenko a conclu que cela dépendait du choix moral.Affaire ValievaLa patineuse artistique russe Kamila Valieva, âgée de 15 ans, est devenue la première patineuse à réussir un quadruple saut aux Jeux olympiques le 7 février. Sa performance a contribué à ce que l’équipe russe termine première de l'épreuve par équipe.C’est le 7 février, juste après l’épreuve par équipe, que le laboratoire antidopage de Stockholm a déclaré que son test fait le 25 décembre 2021 était positif, soit bien au-delà du délai établi de 20 jours. D’après l’instance, l’échantillon de Valieva contient de la trimétazidine, une substance figurant sur la Liste des interdictions 2021 de l'Agence mondiale antidopage (AMA), mais qui n’influence pas les performances sportives, selon les médecins.Le 8 février, l’Agence de contrôles internationale (ITA) a informé le Comité olympique russe de la suspension provisoire de l’athlète sur décision de l’Agence antidopage russe RUSADA. Après avoir fait appel, la patineuse russe a ensuite été autorisée à s’entraîner à nouveau en attendant la décision finale du Tribunal arbitral du sport (TAS).Le 15 février débute l’épreuve individuelle de patinage artistique pour laquelle Kamila Valieva est favorite. La décision concernant son cas devrait être rendue la veille, le 14 février, alors que la date de présentation des listes de participantes est le 13 février.

https://fr.sputniknews.com/20220213/un-juriste-donne-diverses-raisons-pouvant-expliquer-le-test-antidopage-positif-de-la-patineuse-1055121495.html

russie

états-unis

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

kamila valieva, jeux olympiques, russie, sport, patinage artistique, patinoire, états-unis, europe