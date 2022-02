La campagne érotico-politique des Jeunes avec Macron débarque sur les sites de rencontre

https://fr.sputniknews.com/20220214/la-campagne-erotico-politique-des-jeunes-avec-macron-debarque-sur-les-sites-de-rencontre-1055142954.html

Le taux d’absentéisme chez les moins de 30 ans aux présidentielles s’annonçant élevé, le mouvement politique Les Jeunes avec Macron a créé un profil sur trois... 14.02.2022, Sputnik France

À deux mois de la présidentielle, le mouvement Les Jeunes avec Macron intensifie son activité bien que la candidature du Président sortant ne soit pas encore officialisée. Le lancement de leur nouveau coup de com’ sur plusieurs applications de rencontre tombe justement le jour de la Saint-Valentin, rapporte Le Parisien.Cependant, l’objectif annoncé n’est pas de promouvoir Emmanuel Macron mais… de pousser les jeunes à participer aux élections.Dirigé par l’équipe de cette ramification de LREM, un profil premium sera enregistré sur Tinder, Grindr et Bumble. Les photos sensuelles du profil présenteront trois couples (hétérosexuel, lesbien et homosexuel) qui s’embrassent, poursuit le quotidien.Les images affichent également une inscription appelant à voter et à "matcher avec la démocratie".En cas de match avec ce profil, l’utilisateur va être engagé dans un dialogue avec des représentants des Jeunes. Il lui sera proposé de répondre aux questions suivantes:Leur objectifPour les organisateurs, il ne s’agit pas d’une incitation à voter Emmanuel Macron, seulement d’un acte "rigolo pour montrer qu’il n’y a pas un seul endroit où l’on ne peut pas parler politique".Même si ce coup de com’ est présenté comme privé d’arrière-pensée, le Président est cependant "le candidat préféré des 18 à 30 ans", glisse un adhérent au quotidien. Une tranche d’âge qui est très présente sur les sites de rencontre et majoritairement absente pendant les élections.Réagissant auprès de BFM TV, Tinder a qualifié ce profil de "faux". Faisant part d’"une tolérance zéro" envers la création des faux comptes, dont politiques, la société a annoncé son intention de le supprimer.Absentéisme chez les jeunesEn 2017, environ 60% des 18-29 ans inscrits sur les listes électorales ont voté aux deux tours (environ 23% n’ont voté à aucun tour), rapporte l’Insee. Dans cette tranche d’âge, moins de deux inscrits sur 10 ont voté à tous les tours des élections de 2017. Ce bilan a été jugé comme un record historique d’absentéisme chez les jeunes, lequel peut être battu cette année.Selon un baromètre OpinionWay - 20 Minutes - Ouest France- Journaux de Loire, publié le 9 février, environ la moitié des 18-30 ans (49%) a fait part de son intention de voter au premier tour de la présidentielle, soit un taux d’absentéisme estimé à 51%. L’une des raisons est un certain pessimisme, particulièrement chez les 18-22 ans. 40% d’entre eux ont estimé que l’élection n’aurait pas d’impact sur leur vie personnelle.Certains expriment également auprès du Monde leurs doutes quant à l’utilité du vote, car les élus restent "déconnectés" de la réalité.Enfin, une étude publiée en 2022 par l'Institut Montaigne met en avant la forte "désaffiliation" politique des jeunes électeurs, qui peinent à se situer dans les différents camps.L’élection présidentielle semble pour autant en intéresser plus, alors que plus de 80% des Français de moins de 35 ans et 87% des 18 à 24 ans n’ont pas voté lors des régionales et départementales de juin 2021. Pour les autorités, l’absentéisme peut être conditionné par les particularités de la procédure. Le député écologiste Matthieu Orphelin a justifié le phénomène auprès de L’Obs par "la mal-inscription sur les listes électorales".La chercheuse Céline Braconnier, directrice de Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye, indique que "ce n’est pas la seule raison, mais ces éléments de procédure constituent des obstacles". "Il y a un vrai problème spécifiquement Français, les mal-inscrits sont trois fois plus abstentionnistes que le reste de la population, et en 2017, 43% de la tranche entre 25 et 30 ans n’étaient pas bien inscrits sur les listes", précise-t-elle auprès de L’Obs.Candidat préféréEmmanuel Macron occupe la première place dans les intentions de vote chez les 18-30 ans dans les derniers sondages, tout comme dans l’ensemble de la population. D’après un baromètre Ifop pour LCI publié fin janvier, il est crédité de 24,5% des intentions de vote. Marine Le Pen le suit avec 21%. Quand au second tour, 56% de cette tranche d’âge glisseraient un bulletin pour le Président sortant, contre 44% en faveur de la candidate du Rassemblement national.

