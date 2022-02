https://fr.sputniknews.com/20220214/la-reponse-us-aux-propositions-sur-les-garanties-de-securite-ne-peut-pas-satisfaire-moscou-1055143419.html

La réponse US aux propositions sur les garanties de sécurité ne peut pas satisfaire Moscou

La réponse US aux propositions sur les garanties de sécurité ne peut pas satisfaire Moscou

Le chef de la diplomatie russe a déclaré, lors d'une réunion avec Vladimir Poutine, que la réponse des États-Unis aux principales propositions russes sur la... 14.02.2022, Sputnik France

2022-02-14T13:42+0100

2022-02-14T13:42+0100

2022-02-14T14:03+0100

garanties de sécurité

sergueï lavrov

russie

états-unis

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/fra/1055143419.jpg?1644843822

Les États-Unis ont répondu par la négative aux propositions clés de Moscou sur les garanties de sécurité en Europe, ce qui ne peut pas satisfaire la Russie, a déclaré ce lundi 14 février le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov lors d'une réunion avec le Président Poutine.Il s'agit notamment des propositions sur le non-élargissement de l'Otan, le non-déploiement d'armes de frappe et sur le retour à la configuration militaire et politique en Europe aux positions de 1997.La diplomatie russe a déjà préparé un projet de réponse "de dix pages" aux documents reçus de Washington et Bruxelles, selon M.Lavrov. Garanties de sécurité en EuropeFin 2021, la Russie a publié des projets de traités à signer avec les États-Unis et avec l'Otan sur les garanties de sécurité en Europe. Moscou exige notamment que ses partenaires occidentaux s'engagent juridiquement à ne pas poursuivre l'expansion de l'Otan vers l'est, à ne pas accepter l'Ukraine dans l'Alliance et à renoncer à l'installation de bases militaires dans les pays issus de l'ex-URSS. Les propositions contiennent également une clause sur le non-déploiement des armes de frappe de l'Otan près des frontières russes et le retrait des forces de l'Alliance en Europe de l'Est sur les positions de 1997. Fin janvier, les États-Unis et l'Otan ont envoyé à Moscou des réponses écrites à ces propositions.

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

sergueï lavrov, russie, états-unis, vladimir poutine