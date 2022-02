https://fr.sputniknews.com/20220217/moscou-diffuse-le-texte-de-sa-reaction-a-la-reponse-us-sur-les-garanties-de-securite--1055202128.html

Moscou diffuse le texte de sa réaction à la réponse US sur les garanties de sécurité

La diplomatie russe a diffusé la réaction de Moscou à la réponse des États-Unis au courrier initial russe sur les garanties de sécurité. Selon le Kremlin... 17.02.2022

Fin 2021, la Russie a publié des projets de traités à signer avec les États-Unis et avec l'Otan sur les garanties de sécurité en Europe. Moscou exige notamment que ses partenaires occidentaux s'engagent juridiquement à ne pas poursuivre l'expansion de l'Otan vers l'est, à ne pas accepter l'Ukraine dans l'Alliance et à renoncer à l'installation de bases militaires dans les pays issus de l'ex-URSS.Les propositions contiennent également une clause sur le non-déploiement des armes de frappe de l'Otan près des frontières russes et le retrait des forces de l'Alliance en Europe de l'Est sur les positions de 1997.Fin janvier, les États-Unis et l'Otan ont envoyé à Moscou des réponses écrites à ces propositions.Détails à suivre

