"C'est une kalachnikov": l'ex-Président Porochenko s'affiche armé à Kiev – vidéo

- Combien de temps comptez-vous tenir?- Pour toujours.Telle a été la réponse de l'ex-Président ukrainien Petro Porochenko à un journaliste de CNN, alors qu'il se montrait armé dans les rues de Kiev, à côté d'autres hommes armés.Il a expliqué aux journalistes que son "bataillon de défense territoriale" se trouvait à Kiev, à quelques kilomètres de la ligne de front.Une file de volontaires souhaitent s'enrôler dans le bataillon mais, déplore Porochenko, "il n'y a pas assez d'armes pour tout le monde"."C'est un fusil Kalachnikov", a-t-il montré. "Nous n'avons pas d'artillerie lourde, pas de chars... Nous avons lancé ce processus il y a quelques jours", a-t-il confié à la chaîne.L'ancien Président (2014-2019) a estimé qu'en lançant une opération militaire dans le Donbass Vladimir Poutine avait "déclaré la guerre au monde entier", mais qu’il "ne prendra[it] jamais l'Ukraine, en dépit du nombre de soldats, de missiles, d'armes nucléaires qu'il a".Accusé de haute trahison, le prédécesseur de Volodymyr Zelensky a vu l’ensemble de ses avoirs et biens saisis en janvier 2022. Il est soupçonné d’avoir facilité, en 2014 et 2015, l’achat d’environ 50 millions d’euros de charbon à des entreprises ukrainiennes qui s’étaient retrouvées dans des zones non contrôlées par Kiev dans le Donbass.Opération militaire suivie de sanctionsL'opération "militaire spéciale" a été annoncée par le Président russe le 24 février à l'aube, dans le but de "protéger" les habitants du Donbass qui lui avaient adressé une demande d'assistance. Vendredi 25 février dans la soirée, l'armée russe a annoncé être entrée dans la ville de Melitopol (sud du pays).Cette démarche a entraîné plusieurs séries de sanctions de la part de Bruxelles et Washington, y compris quelques-unes visant personnellement le chef d’État russe et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.Vladimir Poutine s'est adressé ce 26 février aux militaires ukrainiens pour les inciter à "prendre le pouvoir", estimant qu'il serait plus facile pour Moscou de "se mettre d'accord" avec eux qu'avec Kiev.

