https://fr.sputniknews.com/20220301/le-regulateur-russe-de-linternet-ralentit-le-fonctionnement-de-twitter-1055431618.html

Le régulateur russe de l'Internet ralentit le fonctionnement de Twitter

Le régulateur russe de l'Internet ralentit le fonctionnement de Twitter

Évoquant la publication de fausses informations concernant l’opération militaire menée en Ukraine, le régulateur de l'Internet russe a ralenti le réseau social... 01.03.2022, Sputnik France

2022-03-01T16:23+0100

2022-03-01T16:23+0100

2022-03-01T17:16+0100

opération militaire russe en ukraine

russie

twitter

ukraine

blocage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1044280956_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_97e2f6ca4200a4535d9d535811a0bf99.jpg

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN. Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play Store.Le gendarme russe de l’Internet, Roskomnadzor, a annoncé avoir ralenti la vitesse de fonctionnement du réseau social Twitter invoquant des fausses informations sur l’opération militaire en Ukraine.L’institution indique qu'elle lèvera les restrictions après la suppression du matériel.D’après la source, pour le moment, le réseau social n’a pas supprimé les plus de 800 documents contenant des informations illégales et pour lesquels elle a envoyé près de 1.700 notifications.Un label spécifiqueCe mardi 1er mars, les pages de Sputnik ont été bloquées sur Twitter.Le réseau social a commencé à signaler les comptes des employés du média, a déclaré le service de presse de l'agence. Le réseau social justifie ses démarches par sa volonté "de fournir un contexte et une transparence plus complets".Interdiction d'accèsCe 1er mars, YouTube a également bloqué des chaînes russes RT et Sputnik dans toute l'Europe.Le 28 février, Sputnik a été interdit d'accès sur Facebook et Instagram dans les 27 pays de l'UE et en Ukraine. La rédaction de Sputnik France a reçu des mails en ce sens de ces réseaux sociaux qui expliquent la décision de Meta, leur maison mère, par des demandes officielles des autorités des pays concernés.Ces restrictions font suite à la décision de l'UE annoncée le 27 février par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de bloquer certains médias russes à titre de sanctions liées à l'opération spéciale menée par la Russie pour démilitariser l'Ukraine. Parmi les médias interdits figurent Sputnik, RT et leurs filiales.Sputnik reste néanmoins accessible sur sur Telegram.

russie

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russie, twitter, ukraine, blocage