https://fr.sputniknews.com/20220301/ukraine-la-chine-ne-veut-absolument-pas-se-soumettre-a-un-tempo-impose-par-les-us-1055434681.html

Ukraine: la Chine ne "veut absolument pas se soumettre à un tempo imposé par les US"

Ukraine: la Chine ne "veut absolument pas se soumettre à un tempo imposé par les US"

"Après l’attaque russe en Ukraine, la Chine va-t-elle envahir Taïwan?" La question taraude de nombreux médias occidentaux. Mais la réalité est tout autre... 01.03.2022, Sputnik France

2022-03-01T19:50+0100

2022-03-01T19:50+0100

2022-03-01T20:07+0100

opération militaire russe en ukraine

taiwan

chine

aukus

otan

xi jinping

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1045022336_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_f99c8e93ab7225d6678d9b54ddbc7c30.jpg

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube, vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN. Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play Store.Depuis le 24 février, jour du lancement de l’offensive russe en Ukraine, de nombreux médias européens et américains soulèvent le scénario d’une attaque chinoise sur Taïwan. Un raid qui serait opéré alors que les Occidentaux sont concentrés sur Kiev. D’ailleurs, la marine américaine a voulu en avoir le cœur net. Le 26 février, le destroyer américain USS Johnson traversait le détroit de Taïwan, bras de mer de 180 km de largeur entre l’île et le continent. Washington a évoqué un passage de "routine" conforme "au droit international", au grand dam de Pékin, qui a dénoncé une activité "provocatrice". Le lendemain, la marine chinoise entamait des exercices militaires en Mer de Chine méridionale. Mais, selon Jean-Paul Tchang, ces tensions récurrentes ne sont pas de nature à alimenter une escalade.La Chine ne "veut absolument pas se soumettre à un tempo imposé par les Américains", observe-t-il.Reste que la situation autour de Taïwan reste tendue. Pour Pékin, la ligne rouge serait une déclaration formelle d’indépendance de Taipei. Le gouvernement chinois accuse "les indépendantistes taïwanais de vouloir s'appuyer sur les Américains pour atteindre leur but et profiter de toutes les tensions internationales".Et Jean-Paul Tchang de dresser un parallèle entre l’expansion de l’Otan en Europe de l’Est jusqu’à la frontière russe avec la volonté d’encerclement de la Chine par Washington.

taiwan

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

taiwan, chine, aukus, otan, xi jinping