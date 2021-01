Twitter bloque le compte de l’ambassade chinoise à Washington en vertu de sa «politique contre la déshumanisation»

Twitter a bloqué le compte de l’ambassade chinoise à Washington suite à un message offensant les Ouïghours, relate Bloomberg.

Le tweet, qui disait que les femmes ouïghoures n'étaient plus des «machines à fabriquer des enfants», avait été initialement partagé le 7 janvier, mais n'a été supprimé par Twitter que 24 heures plus tard avec l’indication que «ce tweet n'est plus disponible».

«Nous avons pris des mesures contre ce tweet pour avoir violé notre politique contre la déshumanisation», a déclaré un porte-parole de Twitter.

Aucun post depuis le 8 janvier

Le réseau social cache les tweets qui enfreignent ses règles et oblige toujours le propriétaire du compte à supprimer manuellement la publication afin de retrouver son accès au compte.

Un porte-parole de Twitter a confirmé à Bloomberg que le compte restait bloqué, ce qui signifie que l'ambassade de Chine n'a pas supprimé le tweet. Le compte de l'ambassade de Chine, @ChineseEmbinUS, n'a pas posté depuis le 8 janvier, après avoir publié au moins une douzaine de tweets supplémentaires après celui qui a enfreint les règles de Twitter.

Les États-Unis menacent la Chine de sanctions, l’accusant d’oppression et de violation des droits humains des Ouïghours et d’autres groupes musulmans. Pékin rejette toutes les accusations et appelle à ne pas s’ingérer dans les affaires intérieures du pays.