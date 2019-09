Succès pharaonique pour l'exposition Toutânkhamon à Paris

Dans un autre registre, aux Halles de @LaVillette , vous pourrez admirer les "Trésors de Toutânkhamon". On y découvre une multitude de magnifiques et rares objets du célèbre pharaon. Alors que nous voguons au travers le livre des morts, on découvre la vie et l'histoire d'un roi pic.twitter.com/2XjnD9D9uu