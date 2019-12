Le Bazar franco-belge s'installe à Moscou et attire les diplomates - vidéo exclusive

Les fêtes de Noël approchent à grands pas dans cette ville multiculturelle qu’est Moscou, et ça se sent! Un événement francophone, le Bazar franco-belge de Noël, s’est tenu le weekend dernier dans la capitale russe où tous les amoureux de la France et de la Belgique pouvaient goûter et acheter des produits du terroir et autres marchandises qui renvoient aux deux pays.

L’ouverture du Bazar a été honorée par la présence des ambassadeurs de France et de Belgique qui se sont baladés sur le marché. Ils n’ont pas manqué de souligner l’importance de cet événement pour les russes, mais aussi pour les français et les belges.

L’ambassadeur de France en Russie Sylvie Bermann rappelle dans son interview à Sputnik «qu’entre la Russie et la France, il y a une très longue histoire d’amour. La culture française était très appréciée déjà au XVIIIe siècle et ça n’a jamais cessé.»

Madame l’ambassadeur a également fait part de son amour pour la neige et les régions sibériennes, mais aussi pour la cuisine russe, en particulier pour la soupe traditionnelle: le bortsch.

Jean-Arthur Régibeau, ambassadeur de Belgique en Russie, a lui assuré que la Russie restait un pays européen aux yeux de Bruxelles et de Paris. Il s’est également confié sur sa passion pour le ballet classique.

En 2020, un grand projet culturel, «Les saisons russes», se tiendra dans 64 villes françaises en Belgique et au Luxembourg.