Une tête de statue en marbre du premier empereur romain, vieille de 2.000 ans, découverte en Italie – photos

Une tête en marbre du premier empereur romain, Auguste, a été découverte à Isernia, dans la région du Molise, en Italie méridionale.

Faite lors de fouilles des murs de la ville, la trouvaille, vieille de 2.000 ans, a été dévoilée par la Surintendance pour les biens archéologiques du Molise.

«Oui, c'est bien lui, l'empereur Auguste, tête de statue en marbre retrouvée lors des fouilles. Parce que derrière les murs d'une ville, il y a la ville et son histoire».

Le Giornale del Molise a indiqué pour sa part que c’était «de bon augure pour d’autres découvertes historiques plus importantes».

«Une grande découverte»

Le maire de la ville italienne, Giacomo D'Apollonio, a pour sa part souligné dans une interview à CNN que les fouilles avaient également révélé des tombes médiévales vides et des artefacts en terre cuite.

«Isernia a une histoire très ancienne […] Il y a des vestiges archéologiques sous toute la ville. C'est une grande découverte, car elle prouve la présence de bâtiments d'une certaine importance», a-t-il noté.

Il a ajouté qu’il aimerait voir la découverte rester dans le musée local pour attirer plus de touristes.

«Un bloc de marbre est apparu»

La chaîne américaine a également recueilli les témoignages de participants aux fouilles.

«Alors que nous creusions […]un bloc de marbre est apparu. J'ai tout de suite vu qu’il s’agissait d’une une tête que j'ai reconnue comme appartenant à une statue d'Auguste grâce à la coupe de cheveux et à la forme des yeux», a déclaré l’archéologue Francesco Giancola.

Il a précisé qu’il avait aussitôt prévenu le ministère du Patrimoine culturel et les autorités, notamment le maire.

«C'était une statue importante, mais nous ne savons pas pourquoi elle était ici. Elle aurait pu être placée dans un temple dédié au culte de la famille impériale ou dans le forum», a indiqué de son côté Maria Diletta Colombo, archéologue au département régional du ministère, ajoutant que ce n’étaient «que des hypothèses».

Haute de 35 cm, la tête pourrait appartenir à la période entre 20 avant J.-C. et 10 après J.-C., a-t-elle encore estimé avant de préciser qu’elle s’était probablement détachée d’une statue de plus de deux mètres de haut.

L’empereur

Auguste, petit-neveu de Jules César, fut le premier empereur de Rome. C’est lui qui a réussi à rétablir la paix à l’intérieur du pays, rendre sa stabilité à la société ainsi qu’à la religion et qui a permis par conséquent aux flux commerciaux de se rétablir.

Auguste, qui a régné pendant plus de 40 ans, a su remodeler Rome en faisant construire notamment deux nouveaux aqueducs, des citernes et des fontaines pour permettre une meilleure alimentation en eau de la ville. Il a également fait élever le forum et le mausolée d'Auguste, ainsi que les premiers thermes publics.