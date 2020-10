Test d’un missile à capacité nucléaire par l’Inde

Le test d’un nouveau missile à capacité nucléaire et d’une portée de près de 800 km a eu lieu en Inde ce samedi 3 octobre, rapporte l’agence de presse ANI, qui réfère à ses sources au sein du gouvernement. Il s’agit d’une nouvelle version modernisée du missile hypersonique sol-sol de type Shaurya.

L'Inde a testé avec succès, samedi 3 octobre, la nouvelle version de son missile tactique Shaurya, rapporte l’agence de presse ANI, en se référant à ses sources gouvernementales. Le lancement du projectile capable de toucher des cibles à une distance d'environ 800 kilomètres s’est déroulé depuis l’État indien de l’Odisha.

Cette nouvelle version de Shaurya équipera les forces stratégiques indiennes en complément d'un des missiles de la même classe, mais plus légère et plus facile à utiliser, précisent les sources. Pour approcher sa cible, le missile se déplace à une vitesse hypersonique.

Les tests de la première version de ce missile sol-sol ont eu lieu en septembre 2011, dans le cadre du développement de la force de dissuasion du pays.

L'autosuffisance dans le secteur de la défense

C’est suite à l'appel du Premier ministre indien, Narendra Modi, à rendre le pays autosuffisant dans le secteur de la défense , que le Defence Research and Development Organisation, agence gouvernementale indienne responsable du développement de technologies militaires qui travaille pour que l’Inde atteigne l'autosuffisance complète en matière de missiles stratégiques, a intensifié ses efforts dans le domaine, détaille le média.

Ainsi, auparavant, l'Inde avait testé avec succès le missile de croisière supersonique modernisé BrahMos, capable d’atteindre des cibles situées à une distance de plus de 400 kilomètres, soit plus de 100 kilomètres de plus que lors des résultats précédents.