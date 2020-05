«Notre or sauve la situation»: comment la Russie comble le manque de ce métal précieux en temps de pandémie

L'or est non seulement un investissement lucratif mais aussi un atout protecteur qui est populaire en période de crise, selon le vice-président du Golden Mint House (Zolotoï Monetnyï Dom) Alexeï Viazovskiï qui souligne que pendant la quarantaine actuelle de nombreux pays souffrent d'une pénurie d'or physique. D’après lui, en ce moment difficile, c’est la Russie qui leur vient en aide.

«Quand une pandémie ou une guerre survient, l'or est acheté en premier. Lors de la quarantaine, il est problématique d’acheter de l’or», a indiqué Alexeï Viazovskiï dans une interview avec Sputnik Mundo.

Il a tenu à préciser qu’à cause de la pandémie les usines d'affinage, des monnaies, certaines banques et des bourses sont fermées, c'est-à-dire toutes les infrastructures, y compris certaines mines.

Selon le spécialiste, la Russie, qui possède de grandes réserves de métal précieux, sauve le marché mondial de l'or dans une situation de pénurie en raison de la rupture des chaînes d’approvisionnement.

«La Russie produit plus de 300 tonnes par an […]. Notre or sauve la situation. […] Le gouvernement a autorisé les industries de l'or à exporter directement, et non pas par les banques, l'or vers l'Europe et le monde entier, mais surtout en Europe, parce que les deux principaux hubs où l'or se trouve sont Londres et la Suisse.»

Alexeï Viazovskiï a noté que l'Europe et l'Amérique connaissaient une pénurie importante d'or physique. Ainsi, une partie de l'or est désormais acheté en Russie.

«En Russie, le prix de l'or a encore plus augmenté parce qu'il est vendu pour des roubles. À cet égard, les entreprises aurifères russes sont en train de faire des profits supplémentaires», a expliqué le vice-président de l’entreprise.

Comment investir dans l’or

L’interlocuteur de l'agence estime qu’il est bénéfique d'investir dans l'or parce que son prix ne cesse d'augmenter. Depuis le début de l'année, le prix de l’or a connu une augmentation de 15% en dollars, et encore plus en euros.

S'il s'agit d'or physique, il existe plusieurs façons d'investir, soit dans des lingots ou dans des pièces. Dans le même temps, les particuliers ont tendance à investir dans des pièces parce que l'achat de lingots en Russie est soumis à des taxes supplémentaires.

Mais l'expert reconnaît qu'il y a des périodes où le prix de l'or est en baisse, donc il conseille d'investir sur une période de trois ans.

«Si vous voulez gagner de l'argent, vous avez besoin d'une perspective longue. Si vous voulez spéculer, vous n'avez pas besoin de métal physique, allez en bourse et vendez des contrats à terme sur l'or.»

Des pièces rares à chasser

Chaque pays a une maison des monnaies et des sociétés privées pour les pièces rares. Selon le vice-président вг Golden Mint House, les pièces émises pour les Jeux olympiques de Sotchi et la Coupe du monde de football en Russie ont été populaires parmi les étrangers.

L'une des pièces en or les plus populaires au monde est la Philharmonie de Vienne. La monnaie australienne Kangourou, baptisé le nugget australien, est très populaire en Europe et en Russie.

En Nouvelle-Zélande, où le film Le Seigneur des anneaux a été réalisé, une pièce de monnaie avec l'image de l’Anneau a été élaborée.

Il existe des pièces avec des pierres précieuses et même avec des scènes du Kamasutra.

Au Canada, il y a des pièces d'un gramme qui peuvent être un bon cadeau pour commencer à investir dans les pièces d'or, a conclu Alexeï Viazovskiï.