Un «tueur de Tesla»? Une start-up créée par des ex-employés d’Elon Musk lance une usine

Le constructeur américain Lucid Motors, l’un des plus grands acteurs du marché des voitures électriques en pleine ébullition, a construit une usine d’une superficie de 6,7 hectares à Casa Grande, à 80 kilomètres de Phoenix, la plus grande ville de l’Arizona, a annoncé l’agence Bloomberg.

We’re installing equipment at our new factory, hiring rapidly, and more. @EdLudlow of Bloomberg has the full story of Lucid’s progress towards production via @business. https://t.co/3TGtqghN24 — Lucid Motors (@LucidMotors) May 22, 2020

​Les postes dirigeants de Lucid Motors sont occupés par deux anciens employés de Tesla Motors. Son PDG est Peter Rawlinson, ingénieur en chef du Model S de Tesla, alors que son vice-président est Peter Hochholdinger, ancien vice-président en charge de la production à l'usine Tesla d’Elon Musk en Californie.

La production devrait atteindre 380.000 voitures par an

La start-up est financée par le fonds souverain saoudien Public Investment Fund (PIF) qui y a investi près d’un milliard de dollars en septembre 2018, selon l’agence.

Lucid Motors compte fabriquer d’abord plusieurs dizaines de milliers de voitures par an avant de porter la production à 380.000 unités par an, soit plus que Tesla Inc. qui a fourni à ses clients environ 367.500 voitures électriques en 2019.

L’assemblage de sa première berline électrique baptisée Lucid Air, dont le prix de vente s’élève à 100.000 dollars, devrait commencer d’ici fin 2020 et la livraison de voitures électriques aux clients est prévue pour début 2021.

The new standard for luxury. Reservations for the #LucidAir are available now in the United States, Middle East and Europe. https://t.co/hyIhDB8BBr pic.twitter.com/FMwbJTn31x — Lucid Motors (@LucidMotors) May 18, 2020

​Lucid Motors envisage en plus d’ouvrir des salles d’exposition en Californie et en Floride en 2020 et à Chicago, New York, Washington et en Europe en 2021.

Les travaux continuent malgré le Covid-19

La pandémie de Covid-19 n'a pratiquement pas perturbé les projets de Lucid Motors, d’après Bloomberg. Contrairement à d’autres États, les autorités de l'Arizona n'ont pas suspendu les travaux de construction pendant l'épidémie. Pour assurer la sécurité des ouvriers et faire avancer la construction, Lucid a déclaré avoir mis en place des protocoles stricts de distanciation physique et d'assainissement.

De plus, la start-up est parvenue à obtenir à temps les équipements clés de la chaîne de montage commandés en Asie, y compris les bras robotiques et les outils de précision comme les presses d'emboutissage et les gabarits.

«C'était de la chance. Je dois l’avouer», a indiqué M.Hochholdinger, cité par l’agence.

Selon les dirigeants de Lucid Motors cités par Bloomberg, l'entreprise a embauché 120 nouveaux employés et ouvert 250 nouveaux postes supplémentaires depuis la mi-mars.

D’autres concurrents de Tesla n'ont pas autant de chance. La start-up chinoise Byton a été contrainte de licencier la moitié de ses salariés en Californie et de repousser le lancement de la production en Chine. La société américaine Rivian Automotive a aussi remis à plus tard le démarrage de la production de ses pick-up et SUV électriques malgré le soutien d’investisseurs importants comme Amazon ou Ford.