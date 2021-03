Le vaccin Spoutnik V comparé à la «roulette russe»: l’Autriche s’explique

La qualité du vaccin anti-Covid russe Spoutnik V n’a pas été mise en doute lorsque la présidente de l’Agence européenne des médicaments (EMA) Christa Wirthumer-Hoche a noté qu’autoriser l’utilisation du Spoutnik V était comparable à la roulette russe, a déclaré ce mardi 9 mars l’Agence autrichienne pour la santé et la sécurité alimentaire (AGES).

«Ces propos ne faisaient pas référence à l’innocuité, à la qualité ou à l'efficacité du vaccin Spoutnik V. Il fait actuellement l’objet d’une étude de l'Agence européenne des médicaments dans le cadre de la procédure d’enregistrement», a indiqué un porte-parole de l’AGES.

«Roulette russe»

Le 7 mars, Christa Wirthumer-Hoche, présidente de l’EMA et chef de l’AGES, a déclaré que la délivrance d’un permis national pour l'utilisation d’urgence du vaccin russe «serait possible si le gouvernement émettait une ordonnance, mais c’est comparable à la roulette russe».

Elle a jugé d’insuffisantes les informations sur les personnes immunisées avec le Spoutnik V, sans exclure la possibilité de l’arrivée du vaccin sur le marché européen après toutes les vérifications.

Le Kremlin a jugé ses propos d’«incorrects», alors que les créateurs du vaccin ont appelé Mme Wirthumer-Hoche à présenter des excuses publiques pour ses commentaires «qui soulèvent de sérieuses questions sur une éventuelle ingérence politique dans l'examen en cours de l'EMA».

Spoutnik V à l’étude par l’EMA

L’EMA a annoncé avoir lancé la procédure d’examen du dossier d’enregistrement du Spoutnik V le 4 mars. Après cette annonce, les autorités russes se sont déclarées prêtes à fournir des vaccins à 50 millions d'Européens à partir de juin.

La Slovaquie et la Hongrie ont donné leur feu vert à l’utilisation du vaccin russe sans attendre l’avis de l’EMA. Le président de la Chambre de commerce italo-russe a indiqué ce mardi 9 mars que l’Italie fabriquerait le Spoutnik V même si l’EMA refusait de l’homologuer.

Selon The Lancet, l’une des revues médicales les plus respectées, le Spoutnik V est non seulement le premier vaccin enregistré au monde, mais aussi l’un des meilleurs. Les résultats préliminaires des essais cliniques de phase III du Spoutnik V publiés par cette revue confirment son innocuité et son efficacité au niveau de 91,6%.