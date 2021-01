La langue alsacienne a repris du poil de la bête avec les attestations du confinement

L’Office pour la langue et les cultures d’Alsace a mis à disposition depuis le deuxième confinement des attestations de déplacement en dialectes alsaciens, selon Le Parisien. Après des félicitations des forces de l’ordre et près de 10.000 téléchargements, un responsable de l’Office a constaté un accueil chaleureux.

L’Office n’a pas réussi à obtenir d’autorisation officielle des préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Toutefois, les documents ont une valeur juridique puisqu’elles sont aussi en français, a expliqué Franck Kormann, directeur adjoint de l’OLCA.

«L’attestation est tout à fait légale puisqu’elle est calquée sur le modèle français: même texte et même niveau de langage. Et la langue française est bien présente sur le document», est-il souligné sur le site de l’OLCA.

De plus, il a précisé que les services de l’État étaient au courant de l’existence de ces documents en alsacien et «personne ne s’est opposé à leur utilisation». Au contraire, selon Franck Kormann, les forces de l’ordre de la région ont exprimé leur gratitude, car dans cette région où beaucoup de personnes ne pratiquent que les dialectes au quotidien, ces documents leur ont permis de voyager en toute légalité.

Près de 10.000 téléchargements

Enfin, il s’est félicité de près de 10.000 téléchargements des attestations en différents dialectes sur le site de l’Office, ainsi que d’au moins 100.000 personnes qui ont pris connaissance de cette initiative par voie numérique, selon les estimations de l’organisme.