Les conseils de l’astronaute Thomas Pesquet pour affronter le confinement

Le pilote de vaisseau spatial Thomas Pesquet, qui a vécu plus de six mois dans la Station spatiale internationale (ISS), peut être considéré comme un vrai spécialiste dans le domaine de l’isolement. Dans une vidéo qu’il a postée le 16 mars sur son compte Twitter, l'astronaute avoue: «C’est pas quelques semaines d’isolement qui vont me faire peur». Le jour où Emmanuel Macron a annoncé des mesures strictes et inédites de confinement, l’astronaute a donné quelques conseils aux internautes pour les affronter.

Tuto confinement par un astronaute 😉 ! RESTEZ CHEZ VOUS, c’est le meilleur moyen d’enrayer le Covid19. Il faut prendre des mesures tôt pour ne pas que la situation dégénère. Courage à tous et des pensées fraternelles aux personnels de santé 👍😷 #quarantinelife #confinementtotal pic.twitter.com/zyWByrpO3j — Thomas Pesquet (@Thom_astro) March 16, 2020

Ainsi, il a encouragé les Français à trier leurs photos sur l’ordinateur ou à retourner vers la littérature classique.

Thomas Pesquet donne par ailleurs «trois conseils à retenir»: écouter les consignes du gouvernement et des professionnels de santé, se laver les mains et rester chez soi.