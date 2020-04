Les objets de sportifs célèbres mis aux enchères au profit des hôpitaux de France

Des sportifs français de premier plan ont participé à une vente aux enchères caritative, pour venir en aide aux professionnels de la santé, rapporte France Info.

«J’ai profité du confinement pour ranger mon appartement. J’ai retrouvé beaucoup de vêtements et de chaussures qui m’ont porté bonheur dans ma carrière. Je me suis dit que si je vendais ces objets symboliques au profit des autres, je pouvais contribuer à aider le milieu hospitalier qui a plus que jamais besoin de soutien et d’encouragement en ce moment», explique Vincent Gérard, gardien de but de l’équipe de France de handball, sur le site de la Fondation.

Un immense merci aux athlètes @adidasFR pour leur formidable soutien, aux participants pour leur générosité et à @D_Estimations pour leur mobilisation 👍❤

107 730 € collectés pour nous permettre d'aider les hôpitaux, les soignants et les patients confinés. MERCI ! ❤❤ pic.twitter.com/J2tsJjbnUT — Fondation Hôpitaux (@FondationHPHF) April 12, 2020

Plus de 107.000 euros récoltés

Organisée par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, ces enchères avaient débuté il y a 10 jours et se sont closes ce dimanche 12 avril. Il s’agissait d’acquérir des objets marquants, ayant accompagné des grands sportifs aux cours de leur carrière. Le biathlète Martin Fourcade , le rugbyman Dan Carter ou le joueur du Bayern Munich Benjamin Pavard ont ainsi mis en vente quelques-uns de leurs objets fétiches.

Dans un message sur Twitter, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a finalement annoncé avoir récolté 107.730 euros. C’est le casque du skieur Alexis Pinturault qui a le plus enthousiasmé les acquéreurs, en s’envolant à plus de 19.000 euros. Sur sa page Facebook, le triple médaillé olympique a d’ailleurs fait savoir qu’il doublerait la mise, pour venir en aide aux soignants. Le dossard de Martin Fourcade (12.200 euros), le maillot du tennisman Jo-Wilfried Tsonga (5.300 euros) ou le ciré d’Armel Le Cléac'h qu’il portait pendant le Vendée Globe et qui a fait le tour du monde (2.650 euros) ont aussi remporté de beaux succès. Les fonds récoltés serviront à l’achat de matériel médical et à l’amélioration du quotidien des soignants, précise la Fondation sur son site Internet.