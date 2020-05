Une centaine de personnes réunies pour des funérailles à Compiègne malgré le confinement - vidéo

Le cimetière nord de Compiègne a vu une centaine de gens du voyage de Rivecourt se réunir en masse pour assister à l’inhumation de l’un de leurs proches, dit Lulu, le 9 mai, relate Le Courrier picard. Cependant, les règles du confinement, qui étaient encore en vigueur samedi, ont été respectées selon les autorités.

Le nombre de personnes autorisées étant restreint à 20 pendant cette période, le rassemblement des gens du voyage a ainsi soulevé une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Ainsi, pour un habitant qui attend le mois de juin pour honorer en famille la mémoire de sa mère décédée du Covid-19, « C’est deux poids, deux mesures ».

«C’est une communauté qui fout la trouille et donc on ferme sa gueule», avance une autre habitante. «Ne soyez pas si arrogants avec la communauté des gens du voyage», insiste pour sa part un neveu du défunt.

Les autorités ne voient pas d’infraction

La compagnie de gendarmerie de Compiègne et la police nationale n’ont pour leur part pas constaté d’infraction. «Tout s’est déroulé de manière calme et respectueuse, avec discernement sur les impératifs et obligations de chacun», a pour sa part assuré un officier de police cité par le média.

«Ce n’est pas la peine d’en faire un fromage», argumente le maire de Compiègne cité par l’Oise hebdo. «Ils portent tous des masques et sont respectueux des distances. Tout est parfaitement bien géré!»

Nouveau cluster en Dordogne après un enterrement

Fin avril, en Dordogne, un enterrement avait également réuni plus de 20 personnes. Et par la suite, des cas de Covid-19 ont été identifiés, rappelle l’hebdomadaire. Sur 103 personnes testées en deux jours, neuf sont positives.