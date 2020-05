MoiAussiJaiPeurDevantLaPolice: de nombreux internautes se joignent au sentiment de Camélia Jordana

⚠️N'en déplaise à @CCastaner @alliancepolice...#MoiAussiJaiPeurDevantLaPolice



On a peur devant la Police qui mutile des manifestants et blesse des journalistes, qui violente et tue des personnes racisées, qui tue des jeunes comme Steve...#ViolencesPolicieres #Castaner pic.twitter.com/fA1nYe8thi