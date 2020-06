«La République cassée en deux»: Macron aurait désigné le responsable des troubles actuels

En marge des manifestations contre le racisme et les violences policières qui se déroulent non seulement en France, mais à travers le monde, Emmanuel Macron doit s’exprimer à ce sujet, ce dimanche 14 juin, depuis l’Élysée.

Acteurs clés de ces manifestations , les jeunes, plus que jamais désireux de justice. Un désir qui effraie au Sommet de l’Etat, lequel craint un «conflit de générations» révèle Le Monde dans un article du 11 juin. Un conflit dû non seulement au confinement et à ses conséquences, mais aussi à la vague de protestations actuelle contre le racisme qui n’est pas prête de s’arrêter. Après le rassemblement du 2 juin devant le Palais de justice, un nouvel appel à manifester a été lancé par le comité «», ce samedi 13 juin.

Une opposition au gouvernement et aux autorités, qui touche d’autant plus la jeunesse qu’elle est largement connectée aux réseaux sociaux, vecteurs d’informations concernant les luttes contre les violences policières, le racisme, les violences conjugales, le sexisme, l’homophobie et bien d’autres.

La faute au «monde universitaire»

Si la vidéo de l’interpellation de George Floyd a relancé la lutte contre le racisme et les bavures policières, le combat perdure pourtant depuis des années. De nombreux militants pointent du doigt l’inaction du gouvernement, notamment concernant les agissements de la police à l’encontre d’une partie de la population, et en particulier les personnes de couleur.

Mais pour Emmanuel Macron, cette division a été causée par certaines élites, notamment le «monde universitaire»:

«Le monde universitaire a été coupable. Il a encouragé l’ethnicisation de la question sociale en pensant que c’était un bon filon. Or, le débouché ne peut être que sécessionniste. Cela revient à casser la République en deux», a estimé Emmanuel Macron dans un cadre privé, cité dans le Monde.

Des mots qui n’ont pas tardé à faire réagir. Un sociologue connu pour défendre les thèses de l’«antiracisme politique» est monté au créneau:

Pour Emmanuel Macron, "une partie des élites" (le monde universitaire) corrompt la jeunesse (racisée?) avec l'intersectionnalité.

Peut-on en conclure qu'une autre partie (les élites dirigeantes) corrompt le troisième âge (blanc?) avec son néolibéralisme autoritaire? @Melusine_2 https://t.co/XhENqtq9Dm — Eric Fassin (@EricFassin) June 10, 2020

Des députés très à gauche se sont également indignés des prises de position d’Emmanuel Macron:

S’en prendre au savoir, à la recherche... plus inquiétant que bête. https://t.co/Rf14qXrsaT — Aurore Lalucq (@AuroreLalucq) June 11, 2020

« Macron juge le “monde universitaire coupable” d'avoir “cassé la République en deux”:

On regrettait son silence après la mort de #georgesfloyd . Finalement il aurait mieux valu qu’il continuât de se taire . #BlackLiveMatters #Macron https://t.co/rPHTgwspgw — younous omarjee (@younousomarjee) June 12, 2020

Le confinement, pénalisant pour les jeunes

«On a fait vivre à la jeunesse quelque chose de terrible à travers le confinement: on a interrompu leurs études, ils ont des angoisses sur leurs examens, leurs diplômes et leur entrée dans l’emploi. Il est normal qu’ils trouvent dans la lutte contre le racisme un idéal, un universalisme», a estimé Emmanuel Macron.

C’est aussi le déconfinement qui suscite les craintes d’Emmanuel Macron, à en croire le Monde. Il estime que le confinement a pénalisé les jeunes, qui voient dorénavant un avenir incertain se profiler. Leurs études interrompues, des examens ratés et de grandes difficultés pour ceux qui comptaient se lancer sur le marché du travail. Un sentiment d’incertitude qui accentue ce risque de conflit générationnel, le confinement ayant été mis en place avant tout pour protéger l’ancienne génération, plus exposée au coronavirus.